Viviamo in un mondo di plastica, povera Desirèe

Viviamo in un mondo di plastica che i media ci rovesciano addosso ogni giorno, la politica, lo spread Salvini e Di Maio, Ronaldo, la Roma e l’Inter; e ancora. La prova del cuoco e Mara Venier, gli ospiti improbabili di Barbara d’Urso e le contorsioni della Blasi e dei vip per finta del Grande Fratello. Poi improvvisamente quegli stessi media ci sbattono addosso la realtà brutale e pretendono di farci anche la morale sopra. Scopriamo che attorno a noi, proprio dietro l’angolo, c’è un disastro umano e sociale, c’è il degrado. Ci siamo passati davanti e non ce ne siamo nemmeno accorti. Ci sono gli edifici occupati per grazia divina che non si possono sgomberare, ci sono edifici abbandonati dove si può far morire una ragazzina di 16 anni, e si grida allo scandalo. A Trastevere la notte è un far west, in tutta Italia si ammazza per niente, c’è una criminalità organizzata e una criminalità spicciola, violenta, impunita. Nessuno sa come fermare la deriva.Romanticamente in un liceo storico di Roma è partita la prima occupazione. Qualcuno si ricorda che ci sono centinaia di migliaia di bambini, di ragazzi, di adolescenti che vanno a scuola? Una scuola della quale nessuno parla più, nonsi sa cosa si insegna, come si formano gli studenti. Si sa che fanno quello che vogliono e che i genitori prendono a pugni gli insegnanti per un voto ritenuto ingiustificato. Tutto scorre come in un film, nessuno riesce o vuole fermarsi a riflettere. Per una partita di calcio si scannano tifosi russi e romanisti, e si scopre improvvisamente che le scale mobili della metro sono un pericolo. C’è la Raggi a sgranare gli occhi, a promettere attenzione. Quella stessa Raggi che scopre che il quartiere in cui è morta quella ragazzina di cui sopra è un inferno. Provvederemo, dice. Ma il potere in mano in questo momento non ce l’ha nessuno, e nemmeno una exit strategy. Viviamo in un mondo ovattato e confuso, scandito da notizie e fatti che passano sopra le nostre teste. Quanto durerà l’attenzione per la giovane Desirè? Ne parleranno la Venier, la D’Urso o Giletti. Ci commuoveremo, ci indigneremo, ci stordiremo di chiacchiere per poi passare alla prossima emergenza sociale. Notizia scaccia notizia. E si salvi chi può

