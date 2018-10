Maxi affissione anti-smog nel centro di Roma

Pannello di 455 mq di un tessuto tecnologico purifica l’aria

Una maxi affissione nel cuore di Roma per purificare l’aria circostante e disgregare le particelle inquinanti. Il pannello di 455 metri quadrati e su cui è scritto “Portate i vostri figli a respirare. Qui sotto” svetta in Piazza della Cancelleria e racchiude una tecnologia chiamata theBreath capace di assorbire aria inquinata per poi rimetterla immediatamente in circolo più pulita e purificata.

Si tratta di un tessuto multistrato (prodotto dall’italiana Anemotech e utilizzabile anche indoor, dagli uffici alle abitazioni, dalle scuole agli spazi commerciali), che contiene un’anima in fibra carbonica in grado di catturare e disgregare le molecole inquinanti sfruttando il flusso passivo dell’aria che è in continuo movimento, quindi senza bisogno di ricorrere a fonti energetiche aggiuntive, spiega il produttore in una nota.

Test già svolti a Milano dimostrano che un pannello di 10 metri quadrati è in grado di assorbire indicativamente in un anno le emissioni procurate dal passaggio di 1.450 auto diesel, da 3.635 auto a benzina o emesse da 15 caldaie. L’affissione resterà in piazza della Cancelleria per qualche giorno, fino alla fine di ottobre.

