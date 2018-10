Nasce Geloso, store gelato naturale da passeggio e bistrot

A Roma start-up incrocia investimenti di Trapani e Antinori

Un gelato da passeggio da godersi nel cuore di Roma, in una nuova gelateria in via della Croce, a pochi passi da Trinità de’ Monti e Piazza del Popolo: uno stecco di gelato naturale al pane, burro e marmellata, caramello salato, o fragole e champagne. Sono alcune delle proposte – senza coloranti, edulcoranti, conservanti, aromi né Ogm e tutti senza glutine – tra i venti gusti ideati da Manuele Presenti, gelatiere premiato dal Gambero Rosso col massimo riconoscimento e fondatore a Grosseto del ‘Gelato naturale Academy’, che dal 2008 ha diplomato oltre 300 artigiani del gusto.

“Il consumatore di oggi è più consapevole – ha detto lo chef del gelato naturale – e diffida delle creme al pistacchio troppo verdi. La qualità dello spatolato è sempre più apprezzata in Italia, ma anche all’estero il cremoso italiano, quello non ghiacciato, trova appassionati dal Libano all’Indonesia, fino all’Australia. Sullo stecco arriva facilmente anche a tavola, nei ristoranti e bistrot dove la monoporzione limita anche gli sprechi”.

Il laboratorio di produzione è a Formello, alle porte di Roma, e con macchinari di ultima generazione produce 8mila esemplari al giorno. L’idea è partita da tre giovani soci, freschi di laurea: Jacopo Mattei, Lesya Vorona e Fabrizio Pirro.

E ha subito raccolto un investimento personale di Allegra Antinori, esponente della nota azienda vinicola, per raggiungere insieme il 49% della società. “Ho immediatamente creduto in questo team di giovani perché amano la qualità – ha detto Antinori – e insieme abbiamo voglia di far grande l’Italia del mondo. Queste monoporzioni dal packaging curato sapranno raccontare creatività e sapori”.

Il restante 51% è stato acquisito da Francesco Trapani, attuale azionista di peso di Tiffany ed ex ceo di Bulgari. “Così come la pizza, il gelato è un simbolo riconosciuto del food Made in Italy – ha concluso Trapani -, ma nel nostro Paese, a eccezione di quelli confezionati, sono rari i casi di brand riconosciuti di gelato. L’innovatività della proposta di Geloso e il suo stile raffinato, la grande qualità del prodotto e l’approccio di alta gamma, consentiranno di fare di Geloso, un marchio con una forte personalità e riconoscibilità”.

Ti potrebbero interessare anche: