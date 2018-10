Asl di Rieti, il 31 ottobre parte il nuovo ambulatorio di Nefrologia

La Direzione Aziendale della Asl di Rieti prosegue nella implementazione dell’offerta specialistica, presso l’Ospedale de’ Lellis di Rieti e il territorio provinciale e annuncia, a partire dal 31 ottobre prossimo, l’apertura di un Ambulatorio di Nefrologia presso la sede del Distretto Sanitario 2 Salario Mirtense di Passo Corese.

“L’apertura della nuova attività specialistica ambulatoriale della Asl di Rieti si inserisce nell’ottica delle rinnovate indicazioni sui livelli essenziali di assistenza e sulla loro applicazione alla rete territoriale. Le comprovate capacità di gestione e cura dei pazienti nefropatici da parte dell’Equipe diretta dal dottor Walter Valentini, saranno per il momento a diposizione dei cittadini il secondo e quarto mercoledì di ogni mese, dalle ore 11 alle ore 13 e nel caso in cui fosse necessario, con orario ambulatoriale prolungato anche al pomeriggio”, spiega in una nota la ASl.

L’istituzione del nuovo Ambulatorio di Nefrologia, che completa l’offerta già in essere presso le strutture distrettuali di Osteria Nuova, Poggio Mirteto e Magliano Sabina, consentirà alla popolazione residente, nonché a quella dei territori limitrofi, di poter accedere alle prestazioni sanitarie proprie della disciplina di Nefrologia, attraverso una valutazione quanto il più precoce possibile della malattia renale cronica e delle altre patologie che frequentemente si associano ad essa: ovvero, malattie ereditarie di interesse nefrologico, ipertensione arteriosa, diabete mellito, malattie cardiovascolari.

“E’ bene infatti ricordare – evidenzia la Asl – che, individuare precocemente pazienti affetti dalla malattia renale consente di instaurare per tempo tutte quelle azioni terapeutiche in grado di ridurre la progressione della malattia renale, migliorare la qualità di vita e di procrastinare il più possibile l’inizio di una eventuale terapia sostitutiva extracorporea della stessa”.

L’attività ambulatoriale sarà svolta in collaborazione con i Medici di Medicina Generale del territorio ed i Medici specialisti di altre attività cliniche. Le prenotazioni saranno possibili, con le usuali modalità, a partire da domani, 26 ottobre 2018.

