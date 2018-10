INI-Città Bianca di Veroli/ GIORNATA DEL SOLLIEVO OSTEOARTICOLARE

E’ stata una giornata di visite specialistiche ortopediche gratuite quella di sabato 27 Ottobre alla Casa di Cura INI-CITTÀ BIANCA di Veroli, struttura sanitaria privata ed accreditata con il SSN del GRUPPO INI (http://www.gruppoini.it). La giornata del Sollievo osteo-articolare nasce da un’idea del Dr. Andrea GRASSO, Responsabile Ortopedia presso INI-CITTÀ BIANCA, INI-CANISTRO e Villa Valeria a Roma. In particolare dall’idea di una presa in carico globale del paziente e delle sue problematiche, indirizzandolo al percorso terapeutico più adatto a lui, sfruttando la diretta interazione tra professionisti della riabilitazione/fisioterapia e i chirurghi ortopedici. “Partendo dalla ferma convinzione che l’accesso alle migliori cure debba essere reso possibile a tutti, durante la giornata le visite specialistiche ortopediche sono state svolte a titolo gratuito. La patologia articolare di spalla, anca e ginocchio e le problematiche degenerative della colonna vertebrale hanno rappresentatoil principale focus di attenzione”, afferma il Dr Andrea Grasso.”Ho appreso con grandissima soddisfazione che abbiamo ricevuto già più di 200 prenotazioni per il nostro open-day della Casa di Cura INI-CITTÀ BIANCA. Questa è ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, testimonianza della fiducia che i cittadini del territorio di Veroli, e non solo, ripongono nelle nostre strutture e, soprattutto, nella grande professionalità dei nostri medici”, aggiunge il Dr Cristopher Faroni Direttore Generale del Gruppo INI (Istituto Neurotraumatologico Italiano).

Grazie all’eccellenza di INI-CITTÀ BIANCA nel campo della fisioterapia e riabilitazione, ai pazienti potrà essere offerto un ampio ventaglio di opzioni terapeutiche all’avanguardia, personalizzate sulla base del quadro clinico: in regime ambulatoriale si potrà spaziare dalla terapia fisica, manuale e idrochinesiterapia alle infiltrazioni intra-articolari per i quadri lievi-moderati. In regime di Day-Hospital e ricovero saranno invece accessibili interventi di chirurgia artroscopica e protesica di spalla, anca e ginocchio eseguiti dal Dott. Grasso e dalla sua Equipe.

