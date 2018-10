Tre giorni di vento e piogge forti: rischio nubifragi, allerta rossa in Veneto

Temporali e fulmini, per tre giorni di forti piogge a partire dal centro nord con rischio di nubifragi. La perturbazione arrivata dal Nord Europa colpirà innanzitutto Liguria, Alpi, Prealpi, alta pianura Padana, Friuli e Appennino settentrionale. Piogge e temporali sono previsti anche lungo la fascia tirrenica, al sud e sulle isole. Lunedì, il maltempo dovrebbe raggiungere l’apice, i venti meridionali saranno in ulteriore rinforzo con rischio di mareggiate. Le temperature non caleranno in modo sensibile. Un cambio meteorologico repentino “come ormai avviene negli ultimi decenni e che conferma l’estremizzazione del clima”, spiega il meteorologo Andrea Giuliacci di Meteo.it-Centro Epson Meteo, sottolineando che “in tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi”. A Milano da oggi sorvegliati speciali Seveso e Lambro, mentre a Roma la sindaca Raggi ha partecipato ieri a una riunione tecnica per fronteggiare l’ondata di maltempo. Acqua alta a Venezia, rischio mareggiate anche in Liguria, forti nevicate in Valtellina.

Venti da forti dal mattino di sabato su Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Sicilia. Possibili mareggiate lungo le coste. Previste precipitazioni anche a carattere temporalesco su Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, Piemonte, Veneto, Province autonome di Trento e Bolzano e Friuli Venezia Giulia con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. L’allerta rossa è stata diramata per oggi sui bacini del Piave in Veneto, allerta arancione su Lombardia settentrionale, sui settori appenninici occidentali dell’Emilia-Romagna, sul Trentino Alto Adige e su parte del Veneto.

Piogge anche domani, con il maltempo tenderà a peggiorare ulteriormente con temporali diffusi un po’ su tutto il territorio nazionale. “Attenzione al pericolo di nubifragi, allagamenti e possibili smottamenti soprattutto sulla Liguria, ma anche sui monti del Nord e sul Lazio, dove la situazione potrebbe rivelarsi particolarmente critica proprio a causa delle piogge torrenziali e abbondanti”, avverte il meteorologo Stefano Rossi su il Meteo.it. Le temperature vedono una diminuzione delle massime che non supereranno i 20°C al Nord, ma lo scirocco tenderà a far alzare i valori delle temperature notturne. Inoltre, complice il cambio dell’ora farà buio presto, e “domenica la diminuzione della luce sarà alquanto evidente”.

SABATO. Giornata con temporali che potranno essere localmente forti e non si escludono nubifragi, specie sui settori alpini e prealpini. Qualche precipitazione infine anche sull’alta Toscana e tra Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, mentre sul resto dell’Italia sarà più asciutto e anche soleggiato.

DOMENICA. Già dalla mattina temporali forti dalla Toscana alla Campania e Sicilia. Piogge incessanti su tutto il Nord con particolare densità in Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana. La quantità di pioggia di tre giorni (sabato, domenica, lunedi in alcune regioni) sarà pari alla pioggia che cade abitualmente in tre mesi. Rischio alluvioni.

LUNEDI’. Lunedì sarà una giornata fotocopia di domenica. Spiccata instabilità su tutte le regioni, ma attenzione su Piemonte, Liguria, alta Lombardia e province settentrionali venete, dove concreto sarà il rischio nubifragi. Non si escludono alluvioni lampo, frane, smottamenti. Al centro, nubifragi sulle aree tirreniche fino a Firenze e Roma; piogge e temporali anche sulla Sardegna. Precipitazioni localmente intense sulla Sicilia e sulla Calabria ionica.

