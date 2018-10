DESIREE: SI INDAGA SU CHI NON CHIAMÒ 118, IPOTESI MINACCE

Non si fermano le indagini della Squadra Mobile di Roma sulla morte di Desiree Mariottini dopo il fermo dei quattro presunti componenti del branco accusati di omicidio e violenza sessuale. Gli investigatori stanno verificando le posizioni di tutte le persone che erano nell’edificio abbandonato di San Lorenzo e avrebbero visto la ragazza stare male senza chiamare i soccorsi. Circa 7/8 le persone viste attorno al corpo da un testimone e che le avrebbero dato acqua e zucchero per farla riprendere. Da chiarire se non abbiano chiamato i soccorsi per paura o perché minacciati. Per qualcuno potrebbe configurarsi il reato di omissione di soccorso o anche di favoreggiamento

