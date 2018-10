I CONSOLI SEMPRE PIÙ AL SERVIZIO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

Il Console è un punto di riferimento importante per gli italiani all’estero, che sono ormai oltre 5 milioni e 600 mila persone e in continuo aumento, e negli anni il suo lavoro è cambiato anche per il grande interesse delle comunità straniere verso l’Italia con un aumento esponenziale di chi decide di visitare il nostro Paese per motivi di affari, turismo, per lavoro, per studio o per ricongiungimento familiare. I dati sui servizi offerti dai Consolati italiani parlano chiaro. I cittadini italiani residenti all’estero sono passati da 4.662.213 nel 2012 a 5.603.215 nel 2017 (con un aumento del 20%). Le pratiche relative agli atti di stato civile sono passate da 189.338 nel 2016, a 204.407 del 2017 (+7,5%); i passaporti rilasciati sono stati 295.391 nel 2016, mentre nel 2017 sono stati 344.101 (+16,4%); le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana sono passate da 32.883 nel 2016 a 41.157 nel 2017 (+25,1%); le istanze di acquisto della cittadinanza per matrimonio sono state 6.156 nel 2016, mentre nel 2017 sono state 8.314 (+35%). Per quanto riguarda l’utenza straniera nel settore dei visti d’ingresso si è passati da 1.813.247 di visti rilasciati nel 2016 a 1.847.499 nel 2017 (+1,9%). Per affrontare le sfide imposte da questi cambiamenti la Farnesina ha organizzato a Roma per il 30 e 31 ottobre la Conferenza dei consoli italiani nel mondo. «Questa riunione – spiega Luigi Maria Vignali, Direttore Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie della Farnesina – è la prima da 16 anni ed ora gli italiani all’estero sono enormemente cresciuti. C’era quindi bisogno di fare il punto con al centro la nuova visione dei servizi consolari. Vogliamo avvicinare i cittadini ai servizi del consolato, dare loro un’informazione sempre più corretta e per questo è necessario puntare sulla semplicità, sulla deburocratizzazione, sulla digitalizzazione». «La presenza italiana all’estero si è molto diversificata – aggiunge Vignali – ci sono consistenti flussi di nuova mobilità. Per orientarli ed aiutarli ad essere sempre più integrati nella realtà estera dobbiamo anzitutto incontrarli. A questo fine i nostri consolati organizzano incontri con gli italiani all’estero per capirne le esigenze e migliorare i servizi». Infine lo scopo della riunione di due giorni alla Farnesina è quello di motivare il personale consolare: «vorremmo, infatti – conclude Vignali – che i nostri consoli fossero realmente orgogliosi di servire i concittadini all’estero». Il servizio consolare deve, dunque, trasformarsi per essere all’altezza di un mondo in continuo cambiamento, favorire l’introduzione di novità nelle procedure e nelle tecnologie, ed aumentare la capacità di comunicare la propria mission verso un’utenza sempre più connessa e, dunque, attenta e dialogante con la pubblica amministrazione, nonché di sapere motivare il proprio team per aumentare l’efficacia dell’azione amministrativa anche in presenza di minori risorse. La Conferenza dei Consoli vuole dunque essere l’occasione per presentare questa nuova visione dei servizi consolari e un momento a forte contenuto motivazionale, per incrementare lo «spirito di appartenenza» e scambiare buone prassi. L’incontro sarà dunque organizzato in sessioni plenarie sui tre temi principali: innovazione, comunicazione, motivazione, e tavoli tematici sulle materie specifiche dei servizi consolari, introdotti da buone prassi presentate, di volta in volta, da un Console. I partecipanti alla Conferenza saranno ricevuti il 30 mattina al Quirinale dal Presidente Mattarella.

