MALTEMPO:VICENZA, ALZATE PARATIE E DISTRIBUITI SACCHI SABBIA

– La città di Vicenza, colpita dall’alluvione dell’1 e 2 novembre 2010, è pronta per fronteggiare l’ondata di maltempo prevista sino a martedì. Il sindaco Francesco Rucco, nel corso di una riunione convocata in mattinata con il presidio permanente ristretto della protezione civile comunale, ha dichiarato lo «stato di attenzione» attivando una serie di azioni tra cui per i cittadini quella di iscriversi all’Sms di emergenza per i cittadini. Nella riunione si è deciso di procedere con l’installazione delle paratie a ponte degli Angeli (dove è presente il pluviometro), che inizieranno nel pomeriggio. A scopo preventivo, Aim Amcps porterà i sacchi di sabbia nelle postazioni previste, in quartieri esterni della città ma anche in centro storico e in zona stadio. Aim ha confermato l’attivazione dello spazzamento superficiale delle foglie delle caditoie, Viacqua la pulizia interna, con particolare attenzione alle zone più critiche. In caso di necessità nella notte tra lunedì e martedì il comando della Polizia locale resterà aperto, pronto a intervenire in caso di necessità. Per quanto riguarda la città berica l’ultimo modello previsionale diffuso dalla Regione Veneto prevede per le 18.00 un picco nel livello del Bacchiglione attorno ai 3 metri a Ponte degli Angeli, una crescita veloce visto all’ora di pranzo il livello era ancora inferiore al metro. Tra la mezzanotte di lunedì e le primissime ore di martedì 30 ottobre il livello supererà presumibilmente quota 4,60 metri (situazione di preallarme) senza però raggiungere il livello di allarme posto a 5,40 metri. La piena dovrebbe assestarsi sui 5,10 metri con portata non superiore ai 230 metri cubi al secondo in ingresso in città.

