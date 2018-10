NULLA DI FATTO ALLA CGIL, NUOVA RIUNIONE PER SEGRETARIO

Nulla di fatto al comitato direttivo della Cgil: un nome unitario per la successione a Susanna Camusso ancora non c’è e la discussione è rinviata a una prossima riunione, che si terrà probabilmente il 4 novembre, con esplicita soddisfazione dei ‘dissidentì. Sul tavolo della discussione c’era la decisione presa da Camusso lo scorso 8 ottobre, che ha indicato l’ex leader della Fiom, Maurizio Landini, per la carica di segretario generale da eleggere al prossimo congresso in programma a Bari dal 22 al 25 gennaio. Sul nome di Landini, tuttavia, non c’è unanimità e anzi negli ultimi giorni si è profilata, seppure mai ufficialmente, la candidatura alternativa dell’ex numero uno dell’Emilia Romagna, Vincenzo Colla, sostenuto da varie categorie, pensionati in testa. Al direttivo la spaccatura si è concretizzata con la presentazione di due differenti ordini del giorno, che, alla fine, non sono stati però posti in votazione e sono stati quindi ritirati. La scelta di puntare su Landini è stata comunque confermata da Camusso, secondo cui si tratta del «compagno che più risponde al profilo di attuazione del progetto e può interpretarlo nella visione collegiale e di condivisione, in un forte radicamento partecipativo e di insediamento e riconoscimento tra lavoratori, lavoratrici, pensionati, con l’attenzione ai giovani e ai nuovi terreni di insediamento». Una vera e propria ‘blindaturà contro i dirigenti contrari, quindi, che avevano richiesto a gran voce che «il percorso per l’elezione del segretario generale sia pienamente affidato alle regole e alle sedi previste dallo Statuto e dai regolamenti che definiscono la democrazia della Cgil». Una lettura respinta al mittente da Camusso: «Ho sentito dire violazione delle regole, nelle ultime ore di forzature», ma «noi abbiamo molto studiato e non l’abbiamo trovata, l’abbiamo chiesto anche in segreteria ma non ci è stata indicata». E poi la stoccata: «La battaglia politica, questo mi ha insegnato la Cgil, si fa a viso aperto, con rispetto, assumendosi le responsabilità». Il clima, insomma, non è dei migliori, ma la rottura non c’è stata e tutto è rinviato di una settimana: una conclusione che soddisfa i dirigenti ‘dissidentì, che pure non propongono «qualsivoglia forma di sfiducia al segretario generale», ma, con Roberto Ghiselli, osservano che «è stata impedita un’inopportuna stroncatura del dibattito» e sarà quindi «possibile proseguire il confronto che auspichiamo finalizzato a superare le divisioni emerse con l’obiettivo di addivenire a soluzione condivisa ed unitaria».(

