RAGGI, VADO AVANTI, SALVINI RISPETTI I PATTI

«Il Pd, mascherato e orfano di Mafia capitale, ha provato a strumentalizzare i cittadini, camuffando una manifestazione di partito in una sollevazione. Gli è andata male stavolta». Tuttavia «non faccio differenze di elettori. Sono il sindaco di tutti i romani e ho il dovere di ascoltarli sempre, anche se non siamo d’accordo». La sindaca di Roma Virginia Raggi, intervistata dal Messaggero, commenta così la protesta sotto al Campidoglio e assicura: «I problemi li stiamo affrontando». Quanto alla ridefinizione dei poteri per la Capitale, «Salvini rispetti i patti». «Problema buche? Abbiamo stanziato 140 milioni per il rifacimento delle strade. Ed ora ci sono cantieri in tutta la città. Rifiuti? Abbiamo esteso il porta a porta a 150mila abitanti in meno di otto mesi ed abbiamo scoperto, solo in due municipi, 120mila scrocconi che prima non pagavano l’Ama», evidenzia Raggi. «L’impazienza del Pd nasconde una loro difficoltà politica evidente». Sul caso San Lorenzo, «la storia di Desirée è drammatica. Come donna e madre provo un dolore e una rabbia immense. Come sindaca, da due anni chiedo che il Governo metta a disposizione di Roma forze dell’ordine adeguate. È cambiato il Governo e ha annunciato che arriveranno 154 poliziotti e 100 carabinieri in più», dice Raggi. La sindaca spiega che «si lavora su due piani. Nel decreto sicurezza vanno inserite misure immediate come l’adeguamento dell’organico di polizia locale, ora limitato a meno di 6000 agenti su un fabbisogno di 8000. Discorso diverso è quello di una ridefinizione dei poteri per la Capitale che ha a disposizione gli stessi strumenti di un qualsiasi altro Comune». Se Salvini fosse contrario, «dovrebbe spiegarlo ai romani. Nel contratto di governo è scritto forte e chiaro. Sono fiduciosa che verrà rispettato».

Ti potrebbero interessare anche: