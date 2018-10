RIMINI: STUDENTESSA DENUNCIA, SEQUESTRATA E VIOLENTATA DA PACHISTANO

Si è presentata in ospedale, a Rimini, e ha raccontato di essere stata violentata da un pachistano, che l’avrebbe tenuta per una notte sotto sequestro nel suo appartamento. La vittima è una studentessa 23enne, a cui i sanitari avrebbero effettivamente riscontrato ecchimosi e lividi compatibili con il racconto. In particolare, la 23enne ha riferito di essersi fermata a comprare un kebab nei pressi della stazione e di essersi fatta convincere dall’uomo che serviva al banco, un 43enne pachistano con regolare permesso di soggiorno in Italia, a seguirlo a casa sua. Lì però l’uomo l’avrebbe stuprata. Il 43enne è stato denunciato dalla polizia, che indaga sul caso, per violenza sessuale e sequestro di persona.

