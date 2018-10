ROMA:VICESINDACO, RISORSE PER AMMINISTRARE INSUFFICIENTI

«Il confronto con la cittadinanza è continuo. Che non ci sia una risposta ad una percezione dei problemi sufficiente per tale percezione non c’è dubbio. In una città come questa se non si va in deficit – che è la storia – le risorse per amministrare sono insufficienti». Lo ha detto il vicesindaco di Roma Luca Bergamo a ‘1/2 h in più’ sui Rai 3 durante il confronto con le organizzatrici del sit in di ieri sotto il Campidoglio. Bergamo ha ricordato come tale questione sia stata sottoposta al Governo, sia «il predente», sia «questo». A suo avviso «c’è bisogno di aiuto». «Il disagio della città che si esprime in maniera democratica e che avanza delle richiesta è positivo», secondo Bergamo. Che ha aggiunto: «Noi abbiamo iniziato a fare gare dal primo giorno» sottolineando anche i debiti ereditati a Roma e che «altre amministrazioni non hanno vissuto Mafia Capitale».

Ti potrebbero interessare anche: