SALUTE: PROPOSTA FI PER PODOLOGO ‘MODELLO USÀ, ARRIVA LA LAUREA

Fino a qualche anno fa era considerato un ‘mestierè del tutto marginale. Dopo il boom negli States il podologo sta diventando anche in Italia sempre di più una professione emergente, tra quelle sanitarie. Anzi, per certi aspetti, indispensabile, visto il progressivo invecchiamento della nostra popolazione. Manca, però, una normativa a livello nazionale, adeguata ai tempi e alle tecniche più moderne di prevenzione e cura. Un vuoto che Forza Italia prova a colmare con una proposta di legge sul modello Usa, primo firmatario il deputato Andrea Mandelli. Il testo, formato da due articoli, spiega nella sua relazione di presentazione l’esponente azzurro, «ridefinisce il profilo professionale del podologo (articolo 1) e prevede l’adozione di un decreto per istituire il corso di laurea magistrale in podoiatria, stabilendo altresì che l’accesso al corso di laurea sia programmato a livello nazionale (articolo 2)». «Emergente tra le professioni sanitarie», con «un ruolo ben definito nei team specialistici e una forte cultura della prevenzione e del servizio alla collettività», il podologo, assicura Mandelli, «si avvia ad essere un professionista indispensabile in qualunque sistema sanitario moderno». Negli Stati Uniti d’America e in Canada, nel Regno Unito, in Francia, Spagna e nei Paesi più evoluti dell’Europa ed extraeuropei, continua, «si assiste, infatti, ad »un progressivo sviluppo della professione ed essa assume un rilievo sempre maggiore nelle strategie di prevenzione, cura e riabilitazione«. Fino a poco tempo fa »marginale« nel nostro Paese, si legge nel provvedimento, »fortunatamente nell’ultimo decennio si è verificata una decisa inversione di tendenza, sia presso le istituzioni preposte alla sanità pubblica, sia presso la popolazione, sempre più sensibile al rilievo che i piedi possono assumere soprattutto in tema di prevenzione«. Mandelli snocciola alcuni numeri (»allo stato attuale, circa 9-10mila pazienti al giorno ricorrono a cure podologiche«) e parla dell’importanza del mestiere di chi ‘curà i piedi, considerato fondamentale ormai per trattare tutte le patologie del caso, per lo più invalidanti: dalle ulcere plantari alle complicanze che sorgono a seguito di malattie di rilevanza sociale come il diabete o l’artrite reumatoide- Il deputato di Fi cita anche la «casistica dei pazienti in età pediatrica con problemi di deambulazione e di appoggio plantare, che possono essere sottoposti ai trattamenti effettuati dal podologo». Negli ultimi anni, oltre alle affezioni del piede, ha acquisito competenze sempre maggiori nell’area delle alterazioni posturali, utilizzando metodiche preventive, diagnostiche e terapeutiche. Un «segnale inequivocabile dell’evoluzione della professione», scrive Mandelli, è offerto «dalla capacità dimostrata dal podologo nella diagnosi, prevenzione e cura della complicanza del piede diabetico»: in Italia, grazie al suo intervento, soprattutto in termini di prevenzione, comporta una drastica riduzione delle amputazioni«. Da qui la necessità, insiste il parlamentare forzista, che »l’evoluzione registrata da questo ‘mestierè sia accompagnata da una modifica del profilo professionale«, rendendolo simile a quello americano, che consenta di »intervenire secondo le più attuali e collaudate linee guida di prevenzione e di cura

