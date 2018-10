SAN LORENZO PIAZZE ‘CONTRÒ. ANPI, QUI MAI RONDE FN

– Da una parte i saluti romani e gli ululati razzisti verso i migranti, dall’altra i pugni chiusi e ‘Bella Ciaò del presidio antifascista. Di qua l’ostilità verso «gli immigrati che ci stuprano, ci attaccano, vogliono conquistarci», di là l’appello a «non strumentalizzare» e il fermo no alle «ronde fasciste». A pochi giorni dalla morte di Desirèe, la sedicenne di Cisterna di Latina trovata senza vita in uno stabile abbandonato del quartiere romano di San Lorenzo, non si placa lo scontro attorno a una morte che – unico punto su cui c’è concordia – si poteva e si doveva evitare. In piazza oggi, a Porta Maggiore, è scesa Forza Nuova, il movimento di estrema destra guidato da Roberto Fiore e Giuliano Castellino. A poche centinaia di metri, in piazza dell’Immacolata, ‘cuorè della movida del quartiere, c’è il contro-presidio dell’Anpi e della rete antifascista. In mezzo, un cordone di polizia. «Noi non rompiamo le scatole a nessuno, Forza Nuova marcia dove vuole – ha affermato Castellino, partito con i suoi dalla sede di San Giovanni – Perchè non possiamo entrare a San Lorenzo? Dove stava la polizia quella notte?». Momenti di tensione però solo nel tardo pomeriggio, quando alcune simpatizzanti di Fn hanno incrociato all’angolo di via dei Lucani – lì dove si trova l’edificio in cui è morta la giovane – alcuni militanti di sinistra. Sono state bloccate dagli agenti: nella borsa avevano una bandiera del movimento che forse volevano esporre davanti all’ingresso. «Noi – ha detto Fiore – siamo disposti a fare le passeggiate della sicurezza con i cittadini per impedire agli spacciatori di tornare. Ci chiediamo da che parte sta la sinistra». Il sit in dell’Anpi e del presidio antifascista si trova nell’altra piazza, ed è unita per dire «no allo sciacallaggio e alle strumentalizzazioni». «La manifestazione di Forza Nuova – ha detto il segretario provinciale dell’Anpi Fabrizio De Sanctis – è una provocazione fascista. Oggi non ci saranno ronde a San Lorenzo: sarebbe uno sfregio per Roma, medaglia d’oro per la Resistenza». La piazza è piena: ci sono anche i novantenni partigiani Mario Di Maio e Tina Costa, e accanto a loro le bandiere del Pd (con il segretario romano Andrea Casu), i rappresentanti di LeU, della Lista Zingaretti, della Cgil, l’Arci, gli studenti, Legambiente. Ci sono le femministe di ‘Non una di menò con i foulard viola, il ‘Coordinamento antirazzistà con le mani tinte di rosso, e anche i centri sociali: «Se il palazzo fosse stato occupato e non abbandonato – dicono – Desirèe non sarebbe morta». E mentre a Porta Maggiore si intona «fuori i mostri dall’Italia», l’Anpi contrattacca: «Non è possibile che ci sia chi reagisce solo quando l’aggressore è straniero. Non lo accettiamo né dai gruppi che si richiamano al fascismo, nè dalla politica in generale». Il riferimento è al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che qualche giorno fa – accolto da due schiere contrapposte di cittadini – ha visitato il palazzo fatiscente di via dei Lucani. Lo cita apertamente la presidente del II Municipio Francesca Del Bello (Pd): «Si è presentato qui con parole di odio verso una razza. Qui si vive ogni notte un dramma per colpa del mercato della droga. Il quartiere ha bisogno di normalità – ha aggiunto – ha bisogno dello Stato».(

Ti potrebbero interessare anche: