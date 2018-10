SIT-IN CONTRO RAGGI IN CAMPIDOGLIO. LEI :È PD MASCHERATO

La protesta contro il «degrado» della Capitale invade piazza del Campidoglio con lo slogan «Roma dice basta»: ai rifiuti in strada, al verde trascurato, alle buche. Ad organizzare la manifestazione senza bandiere di partito contro l’amministrazione Raggi sono sei donne. «Dimissioni» la richiesta rivolta alla prima cittadina. La cui risposta è durissima: «C’erano Lorenzin, Calenda e tutta la ‘vecchià guardia del Pd. Hanno nascosto le bandiere di partito». E a fare da contraltare ai cartelli e alle voci della piazza che chiedevano «una Roma torni a essere una Capitale: inclusiva, vivibile, accogliente, con un’idea di futuro», è stato il leader del M5S Luigi Di Maio. Con una sponda su un’importante cavallo di battaglia del Campidoglio: «Ai sindaci dobbiamo dare più poteri. Non si può governare una città come Roma con i poteri di un qualsiasi sindaco». Il post infuocato di Raggi, seguito da quelli di diversi esponenti del Movimento romano, tira in ballo le «signore con borse firmate da mille euro indossate come fossero magliette di Che Guevara» e «le stesse chiome bianche della precedente disastrosa manifestazione di rilancio del Pd in piazza del Popolo. I cittadini vanno sempre ascoltati ed io li ascolto», scrive la sindaca. Che poi affonda: «Avanti a testa alta. Non mi lascio incantare dalle sirene degli orfani di ‘mafia Capitalè, da chi vuole il ritorno di Buzzi e Carminati». Qualche ora prima, a rivendicare la buona riuscita del sit-in era stata una delle sei organizzatrici, Emma Amiconi: «C’è stato un grande ricambio e stimiamo siano passate almeno 10 mila persone. Ci rivedremo sicuramente, non in un sit-in ma in un luogo al chiuso, dove ragionare, continuare a lavorare per la città facendo emergere il valore civico di tante esperienze e di tante persone». La manifestazione arriva in un momento già delicato per la sindaca Virginia Raggi: l’attesa per la sentenza che, il prossimo 10 di novembre, metterà un punto al processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina del fratello di Raffaele Marra. Gli interrogativi che scuotono i partiti di opposizione al M5S sono: cosa accadrà in caso di condanna e, qualora la prima cittadina dovesse davvero dimettersi in linea con il codice etico M5S, chi scenderà in campo per l’ennesima sfida all’ombra del Colosseo? La posizione ufficiale del Campidoglio è che il problema non si porrà in quanto «la sindaca verrà assolta» e comunque lei seguirà quanto prevede il codice etico. Ma i rumors più diversi, fuori da Palazzo Senatorio, già si rincorrono: c’è chi ritiene che – in caso di sentenza avversa – la strada del Movimento per non perdere il Campidoglio possa passare per un’autosospensione di Raggi (che resterebbe sindaca) e chi per una consultazione interna tramite Rousseau per definire il da farsi. Se le mosse dei pentastellati non sono ancora chiare, quello che diventa sempre più evidente con l’avvicinarsi del 10 novembre è l’aria da pre-campagna elettorale. Dopo le bordate della Lega alla sindaca nei giorni scorsi e il contrattacco del Movimento affidato ieri a Roberto Fico, oggi scende in campo la leader di FdI Giorgia Meloni. Parla di «fallimento politico» della giunta Raggi, e rivela che i nomi per la prossima corsa a sindaco di Roma non mancano. Tra gli scenari una possibile alleanza FdI-Lega per puntare proprio a Palazzo Senatorio. «Grande successo. La strada è questa: mobilitazione civica. A Roma e in Italia», twitta l’ex titolare del Mise Carlo Calenda (Pd). Mentre dal Partito Democratico romano sono ancora più netti e chiedono direttamente le dimissioni della prima cittadina: «La sindaca deve dimettersi non per reati ma per incapacità manifesta», tuona la presidente dem del municipio centro storico di Roma Sabrina Alfons

