SPD RISCHIA DÉBACLE ASSIA,MINA TENUTA GROSSA COALIZIONE

Si ha un bel ripetere che l’Assia non è la Baviera e che le elezioni in un Land come questo non sono altro che elezioni locali: i leader al governo sanno che non è così. «In Assia è in gioco tutto» ha detto a Handelsblatt un dirigente del partito socialdemocratico. Se la Baviera è stato un caso isolato, l’Assia potrebbe essere il segno di un’implacabile tendenza, una «last call» per la Grosse Koalition. A Berlino lo sanno talmente bene che la presidente del partito socialdemocratico, Andrea Nahles, che più di tutti teme l’esito del voto, ha dovuto fare un esplicito appello alla calma nel suo partito. «Per l’Spd non è opportuno reagire con precipitazione o addirittura perdendo la testa» ha detto in un’intervista alla Redaktionsnetwerk Deutschland. Le parole della leader Spd sono dirette ai tanti che nel suo stesso partito chiedono con sempre maggior insistenza un congresso speciale dove mettere la parola fine alla Grande coalizione. La base del partito socialdemocratico, che fin dall’inizio ha accettato con scarso entusiasmo l’ennesimo governo di coalizione, è sempre più frustrata dagli esiti elettorali e potrebbe agire con ‘sconsideratezzà, dal punto di vista di Nahles. Nella plancia di comando del Spd nessuno vuole rompere la Grande Coalizione, dal momento che nuove elezioni federali porterebbero, con ogni probabilità, ad una nuova débacle annunciata. Se l’Spd dovesse sfilarsi dal governo – sostengono esperti del partito – alla prossima tornata elettorale l’attuale livello di consenso federale tra il 15% e il 18% potrebbe scendere al 10%. I suoi elettori potrebbero punire il partito per non essersi assunto fino in fondo la responsabilità di governare. Dall’interno stesso del Spd si fanno già avanti analisi che hanno il sapore di commenti post-elettorali, come quello della ministra delle Giustizia socialdemocratica, Katarina Barley, che oggi ha denunciato la difficoltà di comunicare le «buone leggi» uscite dal governo della grande coalizione, come quella sugli asili nido o sul tetto degli affitti. «Riusciamo a malapena a comunicare alla testa – ha detto Barley – ma non riusciamo ad arrivare al cuore delle persone e questo deve cambiare». La tenuta della coalizione preoccupa anche l’Unione Cdu-Csu e oggi il vice della Csu, l’euro deputato Manfred Weber, ha dichiarato che «la Grosse Koalition deve tenere. È una questione centrale se la Germania vuole mantenere la sua stabilità». «Se la la grande coalizione vacilla dopo le elezioni in Assia, i partiti di massa continueranno a perdere la fiducia dell’elettorato», ha avvertito il candidato tedesco alla guida della Commissione europea nelle prossime elezioni europee.

