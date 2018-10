A ROMA STRAGE DI ALBERI, SCUOLE CHIUSE ANCHE DOMANI

Fortissime raffiche di vento, alberi caduti, macchine schiacciate, due feriti anche se lievi, centinaia di interventi sui rami che hanno invaso le strade e imposto la deviazione del traffico. E ancora: maxi-ingorghi, stop temporanei per le metro e per diversi altri collegamenti del trasporto pubblico, finestre in frantumi, tegole volate via dai tetti dei palazzi e persino pannelli della tangenziale strappati dal vento. È la fotografia di Roma alle prese con la forte ondata di maltempo che si è abbattuta, con diverse sfaccettature, su tutto lo Stivale. E il Campidoglio ha deciso che a fronte dell’allerta meteo le scuole, oltre alla giornata odierna, resteranno chiuse anche domani. «Un evento di questa intensità non si verificava da oltre 20 anni», sottolinea la sindaca Virginia Raggi nel ringraziare tutta la macchina dei soccorsi. Un vigile del fuoco e un agente della polizia locale sarebbero rimasti feriti sul campo, durante gli interventi. «Raffiche oggi oltre i 100 km/h. Le scuole resteranno chiuse anche domani per la messa in sicurezza. Preoccupazione per i feriti», twitta Raggi dopo aver preso parte alla riunione del centro operativo comunale. A richiedere la chiusura degli istituti era stata l’associazione nazionale presidi segnalando diverse criticità: micro-allagamenti, intonaci caduti, alberi precipitati nei giardini esterni o anche, direttamente, sui vetri andati in frantumi. Nel pomeriggio l’account ufficiale di Roma Capitale avverte: «La Protezione Civile chiede di limitare gli spostamenti all’indispensabile. In considerazione del possibile peggioramento delle condizioni atmosferiche delle prossime ore e per favorire la circolazione dei mezzi di soccorso». Anche il Colosseo, il monumento simbolo dell’Italia nel mondo, sospende gli ingressi a metà mattinata insieme al Foro Romano e al Palatino. E per precauzione vengono chiuse anche diverse ville e cimiteri. Intensa l’attività dei vigili del fuoco, con oltre 100 interventi effettuati in 8 ore per coperture divelte, intonaci, tegole, pali e cartelloni caduti e oltre 250 per alberi caduti. Paura sulla Tangenziale est nel pomeriggio dove a causa del vento si staccano due pannelli fonoassorbenti. Sulla Togliatti invece a volare sono due due cartelloni pubblicitari. E l’opposizione al M5S in Comune parte all’attacco sulla manutenzione del verde: «Sarebbe riduttivo ricondurre i disagi di oggi al maltempo di queste ore, la realtà è che i grillini in questi anni hanno evidenziato grande incapacità», l’affondo di FdI. «Purtroppo l’emergenza è resa ancora più grave dall’impreparazione che ha colto di sorpresa l’amministrazione Raggi e che oggi fa pagare ai romani il conto della mancata cura e manutenzione del verde», rincara il Pd. Un’accusa rispedita al mittente dal capogruppo pentastellato in Campidoglio, Giuliano Pacetti che posta una foto di un albero caduto su due auto e sottolinea rivolto al Pd: «Questa è Milano oggi. Vuoi dire qualcosa al sindaco Sala?». Intanto il Campidoglio fa sapere che entro fine anno partiranno i bandi per la cura del verde fermi dopo l’inchiesta Mafia Capitale che aveva evidenziato come l’Ufficio giardini era fortemente infiltrato: 9 milioni destinati ai parchi e soprattutto agli alberi da potare e curare

