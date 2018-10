Blitz degli studenti al Virgilio: occupato il liceo di via Giulia

E’ stato occupato con un blitz, poco dopo le 20 di IERIa sera, il liceo Virgilio, in via Giulia. A poco più di 24 ore dalla “liberazione” del liceo Mamiani (il primo a lanciare il movimento di proteste studentesche nella Capitale), i liceali di un altro storico istituto romano hanno deciso di occupare la struttura. Ad annunciarlo, poco fa, è stato lo stesso Collettivo Autorganizzato della scuola, “regista” dell’operazione illegale: alcuni studenti hanno esposto il tradizionale striscione, fuori dalla finestra: “Virgilio Occupato”. Due volanti della polizia sono hanno presidiato l’ingresso dalle 21 alle 22, prima di andare via.L’occupazione è stata decisa in una riunione convocata, come di consueto, al Bar Perù. Dopo due incontri analoghi, durante i quali gli studenti non erano riusciti a trovare un’intesa sul da farsi, il nuovo appuntamento previsto per domani pomeriggio. Ma l’ordinanza della sindaca, Virginia Raggi, che ha stabilito la chiusura delle scuole lunedì 29, ha spinto i ragazzi del Virgilio ad anticipare il “comitato” a questa sera alle 19.30. Una riunione che è durata poco: nonostante alcune resistenze, alla fine si è deciso per l’occupazione. Tra i pretesti usati per protestare, la caduta di un pezzo di infisso da una finestra, lo scorso 16 ottobre: già in quell’occasione in molti sollecitarono una linea dura del Collettivo.

Un anno dopo, quindi, la storia di ripete. Nel 2017, sempre ad ottobre, gli studenti occuparono quella stessa scuola. Una protesta che degenerò in una serie di feste a base di alcol e droga: in seguito a quegli episodi, ci furono denunce ed inchieste, sollecitate anche dalla presidenza.

Ti potrebbero interessare anche: