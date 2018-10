E’ un bollettino di guerra, tredici alberi caduti in una mattinata, quattro in mezz’ora a Monteverde

Tredici alberi caduti nella mattinata in diverse parti di Roma, ben 4 in poco meno di 30 minuti sono caduti in via Poerio a Monteverde Vecchio, uno a Piazza Merolli, un grosso ramo in Piazza Fonteiana, in via Catel, in via della Pisana, in via Longhena, in via di Brava, e poi ancora in via degli Estensi e in via Raffaele Battistini. E’ il bollettino di guerra di un territorio completamente abbandonato dalla manutenzione del verde pubblico, che crea condizioni di insicurezza inaccettabili ad ogni ondata di maltempo. Preoccupano in particolare le condizioni di via Poerio dove in sequenza tutti gli alberi si sono letteralmente spezzati a metà. Servono interventi urgenti e soprattutto risposte dall’Amministrazione Raggi e Crescimanno su questo tema. Depositata richiesta di un consiglio straordinario, perché non l’incolumità dei romani non si scherza.

Così in una nota Giovanni Picone, consigliere del Municipio XII e capogruppo della LEGA-Salvini

Ti potrebbero interessare anche: