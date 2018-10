IN PRIMO PIANO/ Venezia trema, qualcuno pensa ancora di salvarla?

L’eccezionale marea di questi giorni riapre scenari inquietanti. Siamo a ridosso del 52mo anniversario dalla tragica alluvione del ’66 e si ripropongono gli stessi allarmi e le stesse emergenze. E’ cambiato poco o nulla, è andato sotto il 75% del suolo cittadino e quel famoso meccanismo di paratie mobili che doveva preservare la città dopo decenni non è ancora stato ultimato. Intanto la Serenissima finisce di svuotarsi e muore giorno dopo giorno, soffocata da un turismo low cost che aggiunge degrado al degrado. Ci penserà il ministro delle infrastrutture Toninelli?

Di Giovanni Tagliapietra

Ci siamo quasi, all’anniversario. Venezia è andata sotto in modo preoccupante come non accadeva da tempo, La marea sé è fermata a quota 156 cm: 52 anni fa, il 4 novembre 1966 l’”aqua granda”, come l’hanno ribattezzata in laguna toccò la quota record di 196 cm, ma soprattutto un fortissimo vento di scirocco impedì a quella massa d’acqua di defluire come natura comanda e fu il disastro. Le immagini sono ben chiare nella mente, indelebili. Nei giorni scorsi è stata dura, Venezia ha tremato,il 75 per cento del suolo cittadino è andato sotto. Non accadeva da tempo .L’aggressione della marea è stata insistente, è durata diversi giorni e potrebbe ancora ripetersi. Il 4 novembre incombe e il maltempo non sembra dare tregua. Quello che all’epoca apparve come un fenomeno estremo, e come tale difficilmente ripetibile con quelle modalità oggi appare un pericolo reale, alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni. E la paura cresce. Ci stiamo abituando ad una violenza della natura per noi sconosciuta, di fronte alla quale siamo impreparati; lo spettro dell’alluvione del 1966 che oltre la laguna colpì pesantemente il Veneto con estese inondazioni, frane, morti sta aleggiano su una città che non riesce a trovare stabilità ed equilibrio. E viene da pensare ai miliardi spesi per realizzare il famoso Mose, quel sistema di difesa della laguna fondato su paratie mobili che non è ancora stato completato e forse mai lo sarà, dopo anni di soldi buttati e di polemiche. Lo presentò al mondo vent’anni dopo la distrastrosa “aqua granda” un ministro veneziano, Gianni de Michelis, oggi desapareicido. Ma anno dopo anno l’impresa è andata sfilacciandosi e certo non è nei pensieri del ministro delle infrastrutture Toninelli. Ci hanno mangiato in molti, e molti sono finiti in galera, a cominciare dall’ex ministro Galan. Oggi la ruggine e il salso si stanno mangiando quel che è già stato realizzato, ma le famose paratie non sono ancora pronte per salvare Venezia da un fenomeno importante come quello che ha fatto scattare l’allarme in questi giorni. Passato il primo momento di curiosità e di stupore, scattate le prime foto da mandare a casa un’acqua alta così importante, non quella che fa andare sotto per qualche ora Piazza San Marco, ma quella che paralizza la città non è neanche più divertente. Mette angoscia. Il sindaco Brugnaro è persona pratica, ha chiuso l’accesso a piazza San Marco, ha fatto interrompere il servizio pubblico di navigazione e ha chiuso ovviamente le scuole. Tutti con la testa per aria a guardare come gira il vento. Perché da lì, i veneziani lo sanno, viene il pericolo. Brugnaro ha affidato a Twitter un messaggio polemico: «Vorrei chiedere a qualcuno se ha capito a cosa serve il Mose. Il Mose serve esattamente per queste situazioni. Adesso ho chiesto di parlare col ministro, ho chiesto di parlare con la Presidenza del Consiglio dei ministri, perché vogliono che capiscano i costi enormi per gestire questa città». Ve lo vedete Toninelli che passa dalla Tav-Tap all’acqua alta? Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, accogliendo così la richiesta del presidente della Regione Veneto. Un’aspirina per far abbassare la febbre. Per curare il male profondo di Venezia ci vuole altro, ma forse per chi non vive in laguna va bene così, basta una Disneyland sgangherata come quella che appare a chi attraversa il Ponte della Libertà per attirare turisti – milioni e milioni – e portare valuta pregiata in Italia. Vale ancora la pena di salvare Venezia, ma per chi? Per quei 50mila che ancora resistono nel centro storico, per la città museo corrosa dal salso e dal tempo? A parole sono tutti pronti ad intervenire, a lanciare appelli. In realtà la manutenzione ordinaria costa, quella straordinaria non ce la possiamo permettere. Arrivano cinesi, giapponesi e americani, portano soldi e danno lavoro al sistema dei grandi alberghi. Ma le grandi navi, quelle contro le quali è nato in laguna un movimento sulla falsariga del No Tav, oltre a violare lo spazio acqueo di Piazza San Marco, scaricano sul centro storico lagunare decine e decine di migliaia di turisti low-cost alla volta. E il turismo straccione invade ormai per tutto l’anno una parte – sempre la stessa – della città lagunare. Venezia è un unicum monumentale, ma per i due terzi è completamente ignota e ignorata dal turismo di massa e muore malinconicamente giorno dopo giorno. Ci sono sestieri ( i quartieri veneziani si chiamano così) che vanno progressivamente spopolandosi, un triste, avvilente declino. I governi hanno avuto decenni per fare qualcosa, oltre alla mitica Legge speciale, finanziata e rifinanziata spesso senza una logica. Salvare Venezia, per chi e perché? E per favore, per una volta risparmiamoci la retorica.

