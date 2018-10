Sorpresa, il governo giallo-verde regge ancora

Di Giulio Terzi



Siamo in mano a dei pazzi furiosi, a dei visionari – parliamo del governo giallo-verde, naturalmente – o ad una nuova razza di politici che poco hanno a che spartire con il recente passato? I segnali che vengono dal palcoscenico politico lasciano sconcertati, ma in certo qual modo affascinano. E’ come se qualcuno a freddo avesse deciso di testare un nuovo modello di gestione del potere e avesse scelto l’Italia come cavia. Che il mondo stia cambiando in fretta è fuor di dubbio, se Mosca e Pechino sono indecifrabili (ma certo è che del passato anticapitalista non c’è traccia), Trump ha cancellato in fretta la visione liberal del suo precedessore e ha dato una sterzata a destra alla politica americana. La sinistra è in ritirata ovunque, la Merkel è la vittima più recente, la vittoria della destra in Brasile è un segnale importante, altri governi vivono mesi di pesante imbarazzo e la Ue non riesce a ridurre alla ragione la strana “cosa” che da qualche mese governa l’Italia e che agli eurocrati di Bruxelles praticamente sputa in faccia, mancando clamorosamente di rispetto. A giudicare dall’andamento dei mercati e dalle montagne russe che hanno caratterizzato il percorso del famigerato spread c’è da pensare che il governo giallo-verde possa aver ragione nella sua spregiudicata strategia politica. La Ue oggi è debole e non è in grado di dettare legge, tra una manciata di mesi si voterà per le elezioni europee e il clima di cambiamento è nell’aria ovunque, nella vecchia Europa. Basta tener duro e far fronte alle speculazioni . Almeno finchè non ci sarà un nuovo governo Ue con il quale fare i conti. Se si guarda al braccio di ferro sui migranti bisogna dire che la avventurosa politica di Salvini ha pagato, non si parla più del problema, e il leader leghista può permettersi di prendere a schiaffi il francese Macron che in materia ha platealmente giocato sporco. La coppia Salvini-Di Maio ha qualche problema di politica economica ma sembra in grado di allontanare i guai che non convengono a nessuno. Hanno la maggioranza assoluta nel paese, dicono i sondaggi, e questo consente loro di spadroneggiare in mancanza di un avversario. Solo i cosiddetti poteri forti e i media fanno l’opposizione dopo essersi resi conto della pericolosità di una situazione che li vede per la prima volta senza il pallino del gioco in mano. I giornali fanno a pezzi la strana coppia tutti i giorni, ma come l’omino della Michelin i due non fanno una piega. Salvini ha i suoi problemi ma Di Maio ne ha di più. Il Movimento si scopre diviso, è in parte “Si Tap” ma completamente “no Tav”, ad esempio,. Come ne uscirà? I militanti faranno la fronda, puniranno il tradimento delle promesse elettorali? Il M5S ha vinto puntando sul reddito di cittadinanza (complicatissimo) ma rischia di avere conto parte del Movimento al quale interessano altre battaglie.La guerra interna non fa comodo a nessuno, e la prudenza è d’obbligo. Un po’ di sordina non guasterebbe, ma i giornali sono assetati di sangue e non perdono l’occasione per stuzzicare per ferire. Sui media non compaiono che grillini e leghisti, gli altri non esistono. E questo deve far riflettere, troppo squilibrio è pericoloso per tutti.

Ti potrebbero interessare anche: