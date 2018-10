MALTEMPO: GROSSETO, 21 FERITI LIEVI COLPITI DALLA CADUTA DI RAMI

Squadre di vigili del fuoco e volontari sono al lavoro per ripristino della viabilità in provincia di Grosseto dopo l’ondata di maltempo. I punti critici sono a Follonica, Castiglione della Pescaia e Grosseto città , dove ci sono stati 21 feriti in modo lieve a causa della caduta di rami. Problemi anche nei porti a Porto Ercole, Isola del Giglio e a Porto Santo Stefano, Scarlino e Follonica. È quanto rende noto la protezione civile regionale. In Maremma si procede alla verifica dei danni agli edifici agricoli dove il vento ha portato via coperture, con problemi anche per gli animali.

