Merkel addio, cercasi un erede credibile

di CARLO REBECCHI

L’annuncio di Angela Merkel che non si ricandiderà alla guida della Cdu e che si ritirerà dalla politica nel 2021, una volta concluso il mandato da cancelliere, non è giunto inatteso. Da mesi l’Unione cristiano democratica, la CDU, perdeva voti in ogni consultazione locale. Le elezioni in Assia, dopo la disfatta in Baviera, sono state il colpo di grazia per la sua leadership. E dopo 18 anni, la CDU sarà quindi orfana della donna che ha rappresentato per tutti questi anni il partito di governo della Germania, ma anche della stessa Unione europea.Finita l’era Merkel, ora la domanda è su chi sarà il suo successore su quali potranno essere le conseguenze per l’Europa per l’Italia.I nomi dei potenziali successori iniziano già a circolare, ma la certezza si avrà solo al congresso di dicembre, quando il partito dovrà scegliere il nuovo leader che avrà il compito di fermare l’inesauribile emorragia di voti che ha portato al declino di Angela.

Il primo nome che ha iniziato a circolare come erede di Angela Merkel è quello dell’ex capogruppo della Cdu, Friedrich Merz. Considerato il rappresentante dell’ala conservatrice del partito, Merz, 62 anni, aveva abbandonato posti di primo piano all’interno dei cristiano-democratici dopo la presa di potere della cancelliera nella Cdu. Dopo più di 16 anni, potrebbe tornare, ma solo “se il partito glielo chiederà”. Secondo la Bild, Merz avrebbe ricevuto forti pressioni nel partito per candidarsi alla sua guida già prima delle elezioni in Assia. E da quanto si evince dai media tedeschi, sarebbe già andato a Bruxelles a parlare con chi di dovere dei vertici dell’Unione europea. L’altro nome forte che ha scelto di correre per la guida del partito è quello di Annegret Kramp-Karrenbauer, conosciuta AKK, è la prescelta da Angela Merkel come suo successore. Ma se la Cdu vuole voltare pagina, forse sarà difficile che gli elettori accettino una nuova presidente simile, tranne che per alcune sfumature, con la leader che ha guidato fino ad ora il partito.

Quanto alle inevitabili conseguenze derivanti dall’uscita di scena di Frau Merkel, si faranno indubbiamente sentire in Europa, dove la Cancelliera è del resto da mesi sotto pressione. In particolare negli ultimi tempi non sono venute le soluzioni che in passato era solita proporre. Negli ultimi Consigli europei, indebolita dalla crisi dei migranti – sulla quale i tedeschi, soprattutto in Baviera, hanno posizioni molto dure, più simili a quelle della Lega di Salvini che a quella della Cancelliera, alla quale si sono sommati i contrasti con il presidente Trump – si è limitata a giocare d’intesa con la Francia di Emmanuel Macron.

Se si guarda all’Italia, è evidente che l’indebolimento della Merkel potrà tradursi nel breve in un disorientamento dei commissari europei a Bruxelles, e quindi nella potenziale maggiore capacità del governo Conte di strappare qualche concessione sul fronte fiscale, in particolare. Tuttavia, il futuro politico post-Merkel in Germania sembra destinato a virare a destra, su posizioni più conservative, cosa che avrebbe implicazioni pratiche negative per le aspettative proprio di Salvini e del governo giallo-verde. I bavaresi infatti conservatori fiscali, ovvero strenui difensori delle politiche di austerità (deficit zero) e oppositori a qualsivoglia progetto di mutualizzazione dei rischi sovrani e bancari. In sostanza, fosse per loro “ognuno per sé e Dio per tutti”. E una Germania più spostata a destra arriverebbe ad accettare persino l’ipotesi che gli stati membri dell’Eurozona si dotino di un piano B per tornare alle monete nazionali, ove lo ritenessero opportuno: sarebbe la fine del mantra dell’euro “irreversibile”, portato avanti ad oggi sia dalla Merkel, sia più concretamente dalla BCE di Mario Draghi.

Tuttavia, siamo sicuri che all’Italia converrebbe che a Berlino avallassero l’ipotesi di un euro-exit per chi lo volesse? E’ poco probabile. E’ certo infatti che i mercati finanziari non la prenderebbero bene, e i BTp sarebbero i primi titoli ad essere posti nel mirino della speculazione. La cancelliera continua infatti a rappresentare una garanzia per la moneta unica, avendo dimostrato anche sulla Grecia di non avere alcuna intenzione di assistere alla rottura dell’area. Non così sarebbe con un governo senza di lei: nel 2015, l’allora ministro delle Finanze, Wolfgang Schaeuble, artefice di una proposta per cacciare Atene dall’unione monetaria, fu stoppato all’ultimo minuto proprio da Frau Merkel. Se cambia la leadership a Berlino, anche i paradigmi su cui si regge l’euro muteranno. E per l’Italia costituirebbe un’occasione storica per cercare di sganciarsi dall’area euro e un rischio altissimo di tracollo finanziario allo stesso tempo; a seconda dei punti di vista.

Ti potrebbero interessare anche: