PRIMO PIANO/ L’ANAGRAFE AFFONDA

DUE MILIONI DI PRATICHE PARALIZZANO L’UFFICIO CENTRALE DI VIA PETROSELLI – L’annunciata riorganizzazione dell’anagrafe capitolina è rimasta da un decennio sulla carta. E il mancato utilizzo della firma digitale per i certificati anagrafici è un gap che va superato. Negli ultimi vent’anni l’organico è passato da 300 dipendenti a 180. Sull’arretrato sarà necessario risolvere in fretta il problema per evitare che il Comune incorra in responsabilità ben più ampie della “semplice” segnalazione da parte del cittadino.

Di Giuseppe Cecchini

Parlare male dell’Anagrafe di Roma, in piena era della comunicazione tecnologica, è come sparare sulla Croce Rossa. Non si può fare. Però dire che lì dentro si è ancora agli anni Settanta non è peccato. La parola digitalizzazione in via Petroselli non è mai arrivata, o comunque arranca. E le Pec, acronimo di Posta Elettronica Certificata, non vengono lette per chissà quale strano arcano per mesi e mesi. Una situazione drammatica, denunciata dalle pagine di questo giornale, oltre che dagli utenti e che segna in questo ultimo periodo un ulteriore peggioramento. Accadono fatti e storie sempre più allarmanti. L’Urp dei servizi anagrafici e di stato civile è al collasso e non è una fake news. Purtroppo, per i cittadini malcapitati. Lo confessano anche gli impiegati che ogni giorno “combattono” faccia a faccia con l’utenza alla quale il più delle volte devono confessare lo stato di arretrato delle pratiche che li porta a comunicazioni sgradevoli: i tempi biblici per ottenere una annotazione sul certificato di residenza e di nascita dopo la sentenza di divorzio, per esempio. Allo stato attuale la pubblica amministrazione della Capitale sui servizi anagrafici detiene un primato record: non meno di anno prima di ottenere l’annotazione di un divorzio, non meglio va per una nascita o un decesso. Un tempo effettivamente troppo lungo. Eppure c’è ancora da smaltire l’arretrato conteggiato da Alemanno, quando ormai dieci anni fa, comunicò per le vie ufficiali che si trattava di un po’ meno di 2 milioni di pratiche tra «150.000 nascite all’estero, 70.000 matrimoni all’estero, 10.000 divorzi e separazioni all’estero, 20.000 decessi all’estero, 6.500 che riguardano la concessione della cittadinanza e altre 1,6 milioni di annotazioni varie». L’annunciata riorganizzazione dell’anagrafe capitolina è rimasta quindi da un decennio sulla carta e oggi la situazione dentro il palazzo progettato dall’architetto razionalista Ignazio Guidi sta scivolando dalle mani. Se il sistema “Tupassi” utilizzato per sanare la criticità dell’affollamento dei servizi anagrafici del Comune di Roma ha di fatto eliminato le code nelle strutture dei municipi, non ha risolto la questione più importante: l’arretrato pazzesco delle annotazioni sui certificati. A questo si aggiunge l’ironia di tutti, cittadini e servitori dello Stato concordi sul nuovo sistema di accoglienza elimina code: «Tu passi? Non passi». Ed è il caso concreto degli anziani, fuori dal processo digitale che ormai sta prendendo piede in quasi tutti i servizi della pubblica amministrazione, per via del loro analfabetismo nei confronti dell’accesso alla rete web. Nonostante siano passati altri due sindaci l’annosa questione dell’arretrato monstre dei documenti è sempre lì. Il problema ha in effetti un’origine: la mancata riforma dei governi precedenti (a partire dal governo Prodi) dell’utilizzo della firma digitale per i certificati anagrafici. Ancora oggi la legge prevede l’obbligo della presenza dell’ufficiale di Stato civile, ovvero di alcuni dipendenti dell’Anagrafe. E tuttavia negli ultimi vent’anni l’organico è passato da 300 dipendenti a 180. Una diminuzione notevole dell’organico che ha messo a dura prova l’efficienza della struttura amministrativa di via Petroselli. Massimo D’Amanzo, 66 anni, è l’ultimo dei dirigenti nominato dalla sindaca Raggi nel marzo scorso responsabile dei Servizi delegati, Urp Servi anagrafici e Stato Civile. E’ lui che ha il cerino in mano della Anagrafe centrale di Roma per quelle attività. Trentacinque anni trascorsi a livello dirigenziale nei gangli amministrativi del comune contribuiscono certamente a creare un profilo interessante ma non a creare la bacchetta magica. Senza informatizzare sul serio i servizi anagrafici e il reperimento delle risorse finanziarie è come parlare dei massimi sistemi. Allo studio un piccolo progetto sembra farsi strada: chiudere al pubblico un giorno tra quelli dedicati, ripristinando l’orario estivo al posto di quello invernale per far lavorare alacremente la struttura organizzativa sull’arretrato da smaltire. Tutto bene, ma i conti con la realtà vanno fatti. La domanda concreta è: dove si trovano i soldi per pagare gli straordinari al personale? E quante pratiche si potranno recuperare con questo stratagemma? Una goccia in mezzo all’oceano, non di più. Intanto la paralisi dei certificati prosegue tra lamentele dell’utenza e affanni degli impiegati dietro gli sportelli. Una cosa è certa, sull’arretrato sarà necessario risolvere in fretta il problema per evitare che il Comune incorra in responsabilità ben più ampie della “semplice” segnalazione da parte del cittadino.

