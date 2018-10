ZINGARETTI, LA REGIONE SI CONFERMA TRA PRIME PER NUMERO IMPRESE GREEN

Il Lazio con 32.545 imprese green che hanno investito o investiranno in tecnologie e prodotti verdi e 45.480 assunzioni previste nell’ambito dei green jobs nel 2018, il 9,6% del totale nazionale, è la terza regione in Italia per numero assoluto di imprese e assunzioni previste in questo settore. È quanto emerge dal rapporto GreenItaly 2018 redatto dalla Fondazione Symbola – Unioncamere. «Nel 2018 il Lazio si conferma tra le prime regioni della classifica – commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Un risultato che ci rende orgogliosi e che ci sprona ulteriormente ad investire in un settore, in forte crescita, che rappresenta una straordinaria opportunità per centinaia di migliaia di imprese italiane per innovare, crescere e creare lavoro, le imprese green, infatti, hanno performance migliori rispetto a quelle non green». «La sostenibilità ambientale è un tema proiettato sul futuro che deve diventare il fulcro di un nuovo modello di sviluppo che abbia come obiettivo migliorare la nostra qualità della vita, valorizzare il nostro straordinario patrimonio paesaggistico, e creare crescita economica e occupazionale di qualità. – continua Zingaretti – Stiamo parlando di un nuovo modello economico su cui la Regione Lazio punta con decisione, solo l’anno scorso la nostra Regione ha speso, tra bandi e interventi ad hoc, oltre 55 milioni di euro per sostenere gli investimenti di imprese ed enti locali in materia di efficienza energetica, economia circolare e sostenibilità».

