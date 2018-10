PD LAZIO:CONVENZIONE CONFERMA I TRE CANDIDATI SEGRETARI

Saranno Andrea Alemanni, Bruno Astorre e Claudio Mancini i candidati ufficiali alle primarie del 25 novembre per la segreteria del Pd Lazio. A proclamarli è stato il presidente della commissione regionale per il congresso Andrea Ferro, aprendo i lavori della Convenzione regionale, in corso a Roma. Ferro ha dato conto ai delegati dei risultati ufficiali e definitivi della fase dei circoli, anche alla luce del ricorso presentato da Claudio Mancini e accolto dalla commissione in merito ad alcuni discussi seggi in VII Municipio. Su 294 convenzioni di circolo, i votanti sono stati14934, che hanno eletto 601 delegati. Alemanni, con 1049 voti, ha preso il 7,1 per cento; Astorre con 8947 voti è al 59,9 per cento, mentre Mancini ha totalizzato 4938 voti, chiudendo al 33 per cento. In platea, di conseguenza, siedono oggi 44 delegati per Alemanni, 361 per Astorre, 196 per Mancini?. «Questa è una prova straordinaria – ha commentato Ferro – di ricchezza della democrazia e della nostra cultura politica». Ora la convenzione prevede gli interventi dei tre candidati segretari. Poi, se ci saranno iscritti a parlare?, seguirà un dibattito sulle relazioni

