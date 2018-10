RAGGI, AL VIA RECUPERO 60 MINIBUS ELETTRICI

«Vi mostro il primo minibus elettrico che presto tornerà a circolare per le strade della nostra città. Questo è il primo prototipo entrato nelle officine di Atac. A breve inizierà il recupero degli altri mezzi: parliamo di 60 minibus elettrici che da anni erano fermi a prendere polvere nel deposito di Atac a Trastevere». Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Questi autobus, proprio per le loro dimensioni ridotte, erano a disposizione delle vie del Centro storico, un servizio che negli anni si è interrotto e che abbiamo pensato di rilanciare in modo più efficiente e capillare, a vantaggio di tutti. Obiettivo è rimettere questi mezzi in circolazione nel più breve tempo possibile in modo da fornire più collegamenti in zone attualmente poco servite. Un altro piccolo passo per migliorare il trasporto pubblico locale, nel rispetto della sostenibilità ambientale e di chi ogni giorno sceglie di muoversi nella nostra città lasciando a casa l’automobile», conclude.

