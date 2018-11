EUROCHOCOLATE, ‘ATTACCA BOTTONÈ CLAIM EDIZIONE 2019 =

Eurochocolate 2019 dedica la sua 26esima edizione a un oggetto di uso comune che ci accompagna in ogni momento della vita, il cui valore è spesso ignorato. Un oggetto il cui uso si perde nella notte dei tempi, del quale le prime testimonianze risalgono a 2.800 anni a.C. Stiamo parlando del bottone: ‘Attacca bottonè è infatti il claim della prossima edizione del Festival internazionale del cioccolato che, come svelato oggi dal presidente Eugenio Guarducci, vuole definire anche un nuovo corso nel rapporto con la Città di Perugia. Recuperare e stringere il sodalizio ultra 25ennale con la città, i suoi abitanti, le sue attività commerciali e le sue energie culturali è il primo grande obiettivo di Eurochocolate 2019 che ‘attaccherà bottonè con Perugia privilegiando un dialogo prezioso e fondamentale, con una particolare attenzione rivolta al mondo dei bambini. A tale proposito, il fondatore di Eurochocolate ha diffuso una missiva aperta, la ‘Lettera del Bottonè. Il mondo dei bottoni è un universo incredibile e sorprendente, che spazia attraverso il tempo, le mode, i simboli. Attraversa il campo della superstizione e dell’interpretazione dei sogni: vedere attaccare un bottone o attaccarlo di persona indica felicità in famiglia; bottoni metallici preannunciano un invito, bottoni di legno rassicurano circa un buon esito di un lungo lavoro, bottoni di madreperla richiamano un bel viaggio o incontri piacevoli.

Ti potrebbero interessare anche: