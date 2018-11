L’altra faccia di San Lorenzo, terra di nessuno in cerca di redenzione

Di Giovanni Tagliapietra

Qualcuno ha scritto: quartiere rosso trasformato dalla movida. Una semplificazione eccessiva. Quanta retorica. Oggi San Lorenzo è entrato nelle case di tutti gli italiani attraverso la televisione in modo violento e per un fatto traumatico. Ognuno si può fare l’opinione vuole, ma un paio di riflessioni forse possono essere utili. E’ vero, nato per ospitare famiglie operaie fu l’unico rione ad opporsi alla Marcia su Roma. Questo lo trasformò in un mito, per il quale vale ancora la pena di gonfiarsi il petto. Ma è storia passata, giocarla ancora sull’orgoglio di classe (operaia), sul colore delle bandiere (rosse) ormai è fuori luogo. Il quartiere prende il suo nome dalla vicina basilica di San Lorenzo fuori le mura. Fino a metà Ottocento era ancora una zona prevalentemente agricola, alla fine del XIX secolo ha conosciuto un intenso sviluppo urbanistico, finalizzato alla costruzione di alloggi per gli operai che venivano a lavorare nella Capitale. Artigiani, fabbri, manovali, ferrovieri e infermieri: la natura popolare del quartiere nasce così, a cavallo tra i due secoli. La fama di rione dal cuore “rosso” si deve invece alle cronache del 1922, che raccontano come San Lorenzo fu l’unico quartiere ad opporsi agli squadristi fascisti e alla loro marcia su Roma. Il 19 luglio del 1943 molti edifici del quartiere furono distrutti da un bombardamento, opera degli Alleati: il loro obiettivo era quello di attaccare lo scalo merci ancora oggi attivo. In quelle strade si vive ancoradi rendita su questo, il quartiere martire. Nel dopoguerra San Lorenzo ha certamente conservato l’anima popolare. Culla di Pci e movimenti studenteschi. Poi è diventata zona universitaria, con aumento di movida e anchedi illegalità. Fino all’estremo, fino all’omicidio di Desirèe. Dall’orgoglio dell’appartenenza alla cocciuta volontà di essere in qualche modo diversi, alternativi, “contro”. Attorno c’è un pezzo di città importante, c’è l’Università la Sapienza, ci sono il Policlinico Umberto I, il Cnr, c’è il cimitero monumentale del Verano. La metamorfosi del quartiere è molto più complessa di come la raccontano i giornali, che vedono un territorio rosso, popolare e di sinistra trasformatosi in zona di movida (anche violenta), di degrado, illegalità, di alcol e spaccio. C’è di mezzo una intercapedine di rabbia e frustrazione, una violenz e una tensione trattenute, a San Lorenzo. Negli anni caldi della contestazione studentesca, delle lotte operaie, degli eccessi di quella sinistra che poi sarebbe passata al terrorismo il quartiere è sempre stato sopra le righe rispetto alla media degli altri quartieri capitolini; un’area calda, se non esplosiva. Comandava il Pci, c’era la sede dell’Unità di via Taurini, ma anche le sedi di diversi gruppi della sinistra extra-parlamentare: Lotta Continua, Potere Operaio, il Movimento Studentesco. C’era la mitica e pericolosa Via dei Volsci, dove i duri della Autonomia Operaia uscivano per le loro azioni punitive antifasciste, era il covo dal quale alcuni varcavano ineluttabilmente il sottile confine tra protesta e lotta armata. Radio Onda Rossa era l’emittente più ascoltata, c’erano tensione ed elettricità nell’aria. Ed è rimasta, anche adesso, solo che ha cambiato pelle ed espressione. Se è diventato un porto delle nebbie, un terreno di caccia nel quale può essere pericoloso muoversi ci sarà un motivo. La trasformazione in zona universitaria ha portato gente nuova e giovane, alternativa come può essere la componente libertaria studentesca. I prezzi contenuti degli affitti e la vicinanza con La Sapienza hanno contribuito alla nascita di numerosi pub, ristoranti, birrerie e associazioni culturali. E alla fine l’impegno politico è sfumato, si è annacquato. Da tempio sacro degli aspiranti rivoluzionari a spazio libero di una movida portata alle estreme conseguenze, spesso violente. Essere alternativi, essere contro, nei modi, negli atteggiamenti, nelle espressioni, ha lentamente selezionato il popolo della sera e della notte, i residenti hanno in larga parte ceduto le armi, gli appartamenti, e anche un po’ di antica dignità. Il passaggio al peggio è stato abbastanza rapido. Alla movida si accompagnano gli schiamazzi e il consumo di alcol fino a notte fonda, arrivano a frotte gli spacciatori, aumenta il tasso di criminalità. San Lorenzo resta una terra di nessuno, non bastano i blitz delle forse dell’ordine. E vince il degrado, quel senso di precarietà e di abbandono. Ecco i capannoni abbandonati, destinati teoricamente a progetti di riqualificazione urbanistica, che vengono occupati abusivamente. Come è accaduto allo stabile di via dei Lucani, un edificio più volte occupato e sgomberato negli ultimi anni. Al passato non si torna. Forse si può tentare di inventare un futuro. E questa visibilità – pur negativa – può servire a qualcosa

