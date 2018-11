HIT PARADE; PER I MANESKIN ESORDIO AL TOP

Sono due le novità che balzano immediatamente al vertice della classifica di questa settimana e che si contendono sia quella degli album che quella dei vinili. Al primo posto della hit parade per quanto riguarda gli album troviamo i Maneskin con il loro disco d’esordio ad un anno dall’avventura di X Factor: Il ballo della vita. Ma il gruppo romano rimane anche al vertice della classifica dei singoli con Torna a casa, classifica in cui piazzano anche altri tre singoli nei primi dieci: Le parole lontane, L’altra dimensione, Morirò da re. Tornando agli album al secondo posto troviamo Elisa con il suo Diari aperti, che però è il più venduto dei vinili seguito in questo caso sempre dai Maneskin a parti invertite. Scende in terza posizione Giovani, album di Irama che era al primo posto la scorsa settimana sempre nella classifica FIMI/GFK degli album più venduti in Italia. Al quarto posto troviamo Alessandra Amoroso, con «10», che celebra il suo esordio nel programma Amici proprio dieci anni fa. Scendono in quinta posizione Lady Gaga & Bradley Cooper con il loro A star is born colonna sonora del film omonimo. Mentre al sesto posto troviamo un altro debutto eccellente in una settimana dominata dalle novità. Si tratta di Si di Andrea Bocelli. Sul settimo gradino TheGiornalisti con Love, seguiti da Supereroe di Emis Killa che la scorsa settimana era al secondo posto, nono Ultimo con Peter Pan. Chiude la top ten l’ultima delle novità, ovvero Lucio Dalla con Duvudubà.

Ecco la top ten Fimi/Gfk degli album più venduti della settimana dal 26 ottobre al primo novembre: 1) IL BALLO DELLA VITA MANESKIN (RCA RECORDS LABEL SONY) 2) DIARI APERTI ELISA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC) 3) GIOVANI, IRAMA (WARNER BROS-WMI 4) 10, ALESSANDRA AMOROSO (COLUMBIA-SONY) 5) A STAR IS BORN, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN-UNIVERSAL MUSIC) 6) SÌ ANDREA BOCELLI (SUGAR ARTIST FIRST) 7) SUPEREROE, EMIS KILLA (CAROSELLO RECORDS- ARTIST FIRST) 8) LOVE, THEGIORNALISTI (CAROSELLO RECORDS-ARTIST FIRST) 9) PETER PAN, ULTIMO (HONIRO-BELIEVE DISTRIBUTION SERVICES) 10) DUVUDUBÀ LUCIO DALLA (RCA RECORDS LABEL SONY) Questa è la classifica dei singoli digitali più venduti: 1) TORNA A CASA, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL-SME) 2) TAKI TAKI, DJ SNAKE FEAT. SELENA GOMEZ, OZUNA & CARDI B (VIRGIN- UNI) 3) SHALLOW, LADY GAGA & BRADLEY COOPER (VIRGIN- UNI) 4) CAMBIARE ADESSO, DARK POLO GANG (VIRGIN UNI) 5) LE PAROLE LONTANE, MANESKIN (RCA RECORDS LABEL SME) Questa è la classifica dei vinili: 1) DIARI APERTI ELISA (ISLAND UNIVERSAL MUSIC) 2) IL BALLO DELLA VITA M�NESKIN (RCA RECORDS LABEL SONY MUSIC ENTERTAINMENT).

