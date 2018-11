Incendio nella notte all’ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla via Cassia. Secondo le prime informazioni, intorno alle 4 si è sviluppato un piccolo rogo, che ha sprigionato molto fumo, per un cortocircuito al generatore del blocco operatorio. Non ci sono né persone ferite né persone rimaste intossicate, ma il fumo avrebbe raggiunto anche la rianimazione dell’ospedale. Sia l’impianto elettrico della struttura che i generatori di emergenza – come ha spiegato l’assessorato regionale alla Sanità – sono stati messi fuori uso dal corto circuito per cui tutti i 400 pazienti attualmente ricoverati al San Pietro verranno dimessi o trasferiti in altri ospedali. Già circa 20-25 degenti sono stati spostati in altre strutture sanitarie regionali.