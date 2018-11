Parcheggiatori abusivi, comandano ancora loro

Dall’inizio dell’anno gli agenti del Gipt (gruppo intervento pronto traffico ) e del Gssu (Gruppo sicurezza sociale urbana) della Municipale hanno effettuato ben duemila controlli. Si tratta di verifiche scattate motu proprio o partite da segnalazioni dei cittadini, a cui se ne aggiungono più o meno altrettanti effettuati dai singoli Gruppi territoriali. Appena eletta la sindaca Virginia Raggi aveva indicato la presenza dei parcheggiatori abusivi nelle strade e nelle piazze come uno dei fenomeni più odiosi per i cittadini e, quindi, tra i primi da debellare.A ogg i, però, il Regolamento di polizia urbana che dovrebbe prevedere il daspo urbano per chi pretende soldi per un posteggio è ancora fermo al palo negli uffici del Campidoglio, senza essere approdato in Giunta. Attualmente contro gli irregolari si procede con una sanzione amministrativa, che va dai 1.000 ai 3.500 euro e che può raddoppiare nel caso di recidiva. Contemporaneamente vengono confiscate le somme trovate in loro possesso. Anche se è facile aggirare questo provvedimento: appena intascata la somma, i parcheggiatori vanno a depositarla in qualche anfratto, dietro a un muretto, sotto a un cespuglio. Non basta. Spesso chi viene multato è nullafacente o senza fissa dimora e notificargli l’atto diventa quasi impossibile. Solo nel caso in cui si profili un reato – e quindi la vittima denuncia la tentata estorsione o le minacce subite – si agisce penalmente. Basta farsi un giro per la città, da Nord a Sud, passando per il Centro e le periferie e lo scenario è desolante: i posteggiatori sbucano davanti agli ospedali (ieri sulla Gianicolense in prossimità del San Camillo o al Gianicolo all’ingresso del Bambino Gesù era pieno) o ai cimiteri (il piazzale del Verano è solitamente assediato); nelle piazze della movida di Trastevere e Testaccio; a Ponte Milvio e nei dintorni dello Stadio Olimpico dove oltre alle partite si svolgono concerti ed eventi. Per gli automobilisti romani l’ennesimo balzello condito da minacce e paura a cui nessuno riesce a mettere la parola fine

