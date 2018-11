Dl sicurezza, ok del Senato

«Voglio in galera corrotti e corruttori, è una riforma intelligente. E lo voglio io, Di Maio e Bonafede», commenta a caldo Matteo Salvini.«Si rassegnino gli sciacalli questo governo andrà avanti a lavorare per 5 anni».

Con il dl sicurezza «aumenterà il numero degli irregolari, saranno 120 mila in più nel 2019, non spariranno per decreto queste persone, che non saremo in grado di riportare in casa loro», dice la senatrice del M5S, Paola Nugnes, tra i non partecipanti al voto.

«Sicuramente il decreto sicurezza passerà anche alla Camera», sottolinea invece il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, lasciando Palazzo Madama dove si sta svolgendo la chiama per il voto di fiducia al del sicurezza. A chi gli chiede un giudizio sul dissenso di alcuni senatori M5s, Salvini risponde: «Siamo in democrazia, ma c’è qualcuno che ha cambiato idea e non rispetta il contratto di governo».