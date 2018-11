FIRENZE: SHOW COOKING, DEGUSTAZIONI E FRANGITURA IN DIRETTA A BAGNO A RIPOLI

Degustazioni gratuite dell’olio «novo», «lezioni» con assaggiatori professionisti, frangitura delle olive in diretta e show cooking con gli chef per testare l’oro verde appena franto in molteplici ricette. Ci sarà questo e molto altro alla XX edizione di Prim.Olio, la mostra mercato dell’olio extra vergine di oliva prodotto sulle colline di Bagno a Ripoli, che torna al giardino «I Ponti» sabato 17 e domenica 18 novembre con tante iniziative che metteranno in risalto qualità e proprietà della nuova annata. L’inaugurazione ufficiale si svolgerà il sabato mattina alle 11 con una tavola rotonda dedicata ai risultati della nuova annata a cui prenderanno parte il sindaco Francesco Casini, l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini, il gastroenterologo Giacomo Trallori, rappresentanti di Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Cnr e dell’Associazione nazionale assaggiatori professionisti di olio d’oliva (Anapoo). Per l’occasione Andrea Perini del ristorante «Al588 – Borgo I Vicelli», nominato «chef dell’olio 2018» dall’Associazione italiana ristoranti dell’olio (Airo), e lo chef Matteo Innocenti dell«’Antico Alimentari Innocenti» cucineranno prelibatezze dal vivo a base di olio fresco di frangitura.Durante la due giorni, sono una cinquantina le aziende agricole del territorio che saranno presenti con i loro stand: il pubblico potrà trovare assaggi gratuiti e acquistare l’olio novo. Molte anche le aziende del mercato contadino, che metteranno a disposizione prodotti della terra freschi di giornata. L’azienda Omt darà una dimostrazione in diretta del processo antico della frangitura, un appuntamento che da sempre riscuote grande attenzione, tramandando una tradizione che sul territorio si rinnova da secoli. Gli assaggiatori professionisti dell’Anapoo accompagneranno i presenti in un viaggio tra i sapori della nuova annata di olio, insegnando a riconoscerne differenze e peculiarità nutrizionali. Immancabile inoltre l’appuntamento con il concorso «Gocciola d’oro», che premia i tre oli di Bagno a Ripoli e il primo olio prodotto fuori dai confini comunali, giudicati i migliori e i più buoni da una giuria di assaggiatori esperti. Per la prima volta gli show cooking di chef del territorio entrano nel calendario di Prim.Olio. Mentre si rinnova il tradizionale appuntamento con lo stand della Siaf, la società di refezione del Comune che sarà presente con un punto ristoro e un’ampia scelta di piatti preparati con l’olio novello locale e prodotti della filiera cortaPer il secondo anno consecutivo, a Prim.Olio ci sarà spazio anche per la manualità degli artigiani locali: una decina di loro saranno impegnati in prove pratiche sul campo, in collaborazione con Cna Firenze metropolitana. E sulla via Roma, anche in questa edizione, si svolgerà il mercato organizzato da Fivag Cisl Firenze, con commercianti e associazioni di volontariato del territorio. Per i più piccoli intrattenimento con gli arcieri storici medievali «I diavoli di Annibale» che insegneranno ai bambini a tirare con l’arco. «Il nostro olio – dicono il sindaco Francesco Casini e l’assessora allo sviluppo economico Francesca Cellini – da secoli dà lavoro e da vivere a numerose aziende ripolesi, ci fa conoscere per la sua altissima qualità che conquista premi di fama internazionale, è il nostro biglietto da visita in tutto il mondo, dove è noto per essere un prodotto eccellente, buono e selezionato. Abbiamo il dovere di assicurargli un futuro e accanto a questa manifestazione che da venti anni gli rende omaggio e ne costituisce un’importante vetrina siamo al lavoro per trovare anche nuovi strumenti. Ci saranno a breve importanti novità. Per ora possiamo solo anticipare che realizzeremo una serie di iniziative a stretto contatto con gli agricoltori e dentro i frantoi in cui si crea il nostro ‘oro verdè. Un modo in più per mantenere viva la tradizione e valorizzare i produttori locali e il frutto del loro prezioso lavoro».

Ti potrebbero interessare anche: