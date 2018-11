Incendio in ex hotel occupato: 2 bimbi tra i 10 feriti

Un incendio di spaventose dimensioni si è sviluppato nell’ex hotel Eurostar di via Prenestina, alla periferia di Roma. Le fiamme sono divampate all’ultimo piano dello stabile attualmente occupato da alcuni stranieri e da diverse persone senza fissa dimora. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco e diverse pattuglie polizia che hanno salvato numerosi occupanti. Al momento si segnalano dieci feriti: sono stati portati in diversi ospedali in codice rosso. Tra questi anche due bambini. Uno dei vigili del fuoco ha avuto un piccolo malore.





Alcuni occupanti per sfuggire alle fiamme si sono lanciati dalle finestre del primo piano dell’edificio. I 10 i feriti soccorsi dall’Ares hanno riportato vari traumi e intossicazioni e sono stati trasportati in codice giallo presso gli ospedali: Vannini, Bambino Gesù, San Giovanni, Casilino e Tor Vergata.

«