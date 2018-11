INCHIESTA NOMINE:ATTESA IN CAMPIDOGLIO MA ASSESSORI A LAVORO

Giorno cruciale per il Campidoglio dove c’è grande attesa per la sentenza che oggi metterà un punto alla vicenda giudiziaria della sindaca Virginia Raggi imputata per falso e che, in caso di condanna, potrebbe decretare la fine del mandato pentastellato alla guida della Capitale. . Se una delegazione di consiglieri ha scelto di tornare anche oggi in aula per assistere con la sindaca alla sentenza, gli assessori sono impegnati nel loro lavoro ordinario. Il vicesindaco Luca Bergamo, titolare della Cultura, è all’Auditorium per il Festival dell’economia. L’assessore alla Roma Semplice Flavia Marzano, presidente della Commissione Elettorale di Roma Capitale, è alle prese con il referendum di domani sulla messa a gara dei trasporti pubblici, altro appuntamento cruciale per la giunta. La responsabile del Sociale Laura Baldassarre è a lavoro in assessorato e ha in programma nel corso della giornata di partecipare prima al funerale di una dipendente di Roma capitale, poi ad un convegno sulla disabilità. Stessa cosa per il titolare dell’urbanistica Luca Montuori, a lavoro come di consueto sui temi di sua competenza

