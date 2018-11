ROMA: CONTROLLI POLIZIA LOCALE MOVIDA E ANTI-ALCOOL, 4 FERMATI A TRASTEVERE PER RISSA

Continuano i controlli nelle zone della movida di Roma da parte della Polizia Locale, con particolare attenzione al rispetto dell’ordinanza 196/2018, contenente le nuove limitazioni orarie. Come avvenuto per tutta la stagione estiva, gli agenti, oltre alle verifiche sulla vendita e consumo di sostanze alcoliche, hanno effettuato accertamenti ad ampio raggio con circa 200 controlli su attività commerciali, venditori ambulanti irregolari, parcheggiatori abusivi e sul rispetto del codice della strada. Ieri sera, in particolare nei quartieri di Trastevere e San Lorenzo, sono state riscontrate 14 violazioni dell’ordinanza anti-alcool e controllate 90 attività commerciali. Elevate oltre 500 sanzioni per sosta irregolare e 80 i veicoli rimossi.In via Politeama gli agenti sono dovuti intervenire per sedare una rissa: fermati quattro ragazzi, tra cui 3 minorenni. L’intervento immediato delle pattuglie della Polizia Locale, unitamente a personale di Polizia e Carabinieri, ha evitato che la situazione degenerasse, a salvaguardia dell’incolumità delle decine di presenti che affollavano la strada in quel momento. Da giugno ad ottobre sono stati effettuati 10.500 verifiche sul rispetto dell’ordinanza anti-alcool ed oltre 6.500 accertamenti sulle attività commerciali, sia ambulanti che in sede fissa. Non è mancata l’attività di polizia stradale, con oltre 20.000 controlli al codice della strada ed un migliaio di rimozioni di veicoli per soste irregolari e di intralcio

