TRUMP ALL’ELISEO, CON MACRON NIENTE ABBRACCI, CLIMA TESO

– I continui abbracci e gli scambi di cordialità con Emmanuel Macron che avevano contrassegnato la visita a Parigi di Donald Trump il 14 luglio del 2017 sono lontani. All’arrivo all’Eliseo per il loro primo faccia a faccia, Trump e Macron sono apparsi piuttosto tesi. Soprattutto il presidente americano, imbronciato, anche mentre Macron – a più riprese – ha tentato di abbracciarlo, di toccargli il braccio in segno di amicizia. L’ultima polemica fra i due – dopo i disaccordi sull’accordo di Parigi sul clima, sul commercio e sull’Iran – riguarda il finanziamento della Nato e della sicurezza europea, che secondo Trump pesa in misura esagerata sulle casse degli Stati Uniti

