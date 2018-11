Campidoglio si cambia, la “nuova” Raggi prepara il rimpasto

Sembra che si possa ricominciare tutto da capo, gettandosi alle spalle il passato, gli errori, le incomprensioni e tutto il resto. Roma ha bisogno di essere governata e Virginia Raggi, rimessa sul trono da una sentenza che farà discutere a lungo si sente più forte e prova a fare da sola. Senza che i vertici nazionali grillini debbano necessariamente occuparsi da vicino di lei. Quindi in Campidoglio si cambia, Virginia Raggi annuncia di voler mettere mano in fretta agli ingranaggi chiave della amministrazione. Sarà magari l’occasione di fare anche giustizia sommaria per liberarsi di chi in questo momento delicato l’ha abbandonata o si preparava a farlo? Possibile. Lo spirito grillino contempla anche questa sfaccettatura umorale. Dunque fase due in arrivo, tempi rapidi, un paio di settimane al massimo. Un rimpasto? Di più, un cambio di passo, si cambia alla grande, intervenendo dove le grandi emergenze della capitale hanno messo impietosamente a nudo la incapacità di alcuni personaggi di gestire le cose. I rifiuti, per esempio, quelle decine di migliaia di sacchetti che tracimano dai bidoni e si sparpagliano sui marciapiedi, impedendo a tanti romani di camminare . Dunque nel mirino Pinuccia Montanari, l’assessore all’Ambiente. Con lei Lorenzo Bagnacani, l’amministratore delegato e presidente dell’Ama, la società dei rifiuti che forse, dopo mesi di rinvii, riuscirà a votare il bilancio, permettendo alla giunta di approvare il consolidato e sbloccare le assunzioni. Poi nella lista c’è Flavia Marzano, assessore alla Semplificazione. Non è solo il caos all’Anagrafe a condannarla ma una situazione generale fuori controllo. E ancora Margherita Gatta, la responsabile dei lavori pubblici. Le strade sono un colabrodo, non ci sono scuse nè attenuanti, due anni fa non eravamo ridotti così. E tre emergenze così sono virtualmente sistemate. Ci piacerebbe sapere quali miracolosi innesti nella giunta capitolina potrebbero modificare in fretta una situazione abbondantemente compromessa. Ma non è finita. C’ i sono anche Laura Baldassarre e Rosalba Castiglione nel mazzo, leggi Politiche Sociali e Casa e Patrimonio. In sostanza mezza squadra di governo, ma servono anche nuove strategie che oggi non sembrano profilarsi all’orizzonte. Non si parla di far saltare teste ai vertici delle commissioni chiave, vedi Mobilità e Commercio, né di dare uno scossone ai governi dei Municipi, molti dei quali, tra l’altro, sono in aperta contestazione.