“Giornalisti infami…”. Tutta loro la colpa se Roma va a fondo

Raggi assolta, pacate reazioni di soddisfazioni da parte di Salvini, violentissimi attacchi ai media da parte dei leaders grillini. Giornalisti infami, la colpa di quanto è accaduto è tutta loro. Complimenti. Anche ammettendo che la tensione accumulata si possa scaricare in eccessi di reazioni emotive queste affermazioni lasciano il tempo che trovano, sono grottesche, pericolose, indicano una crisi di nervi che va gestita in fretta. Chi governa un paese non può permettersi risse da bar. Roma tira un sospiro di sollievo perché anche se non ne può più della Raggi e dei grillini non può permettersi di entrare nel tunnel del commissariamento e di nuove elezioni (le terze in pochi anni), non può permettersi di aprire un nuovo fronte elettorale. Una assoluzione “politica”? Certo che gli equilibri di governo ne avrebbero risentito, ma nessun si permette di sollevare un simile dubbio. Ora si deve voltare pagina in fretta e ripartire. Restano i giornalisti infami. Il Movimento ce l’ha con loro da sempre. Prima, quando Grillo e i suoi cominciavano a farsi largo a spallate i media erano i nemici, erano degli intrusi da guardare con sospetto. Poi quando De Maio e compagnia sono entrati nei salotti della politica da protagonisti vezzeggiati il rapporto è cambiato. Il fascino delle luci della ribalta e del palcoscenico conquista chiunque. E i leader grillini si muovono con disinvoltura in quel mondo. Ma le critiche no, quelle sono inaccettabili, e le contestazioni ancora meno. Casalino docet, il responsabile della comunicazione grillina ne sa qualcosa. Comunque qualcosa di vero c’è. Un conto è comunicare, un conto è marcare in modo aggressivo e ossessivo cercando a tutti i costi quello che non va non per rispetto sacro della informazione ma per colpire e affondare l’avversario politico. I grillini a Roma hanno avuto la stampa addosso impietosa fin dai primi minuti e non hanno avuto scampo, non hanno avuto sconti. Altri partiti, altri leaders politici, altri amministrazioni sono stati protetti, coccolati, perdonati, accompagnati. Ma questo non cambia il giudizio politico. I grillini, autentici dilettanti allo sbaraglio, hanno portato a fondo Roma e non possono pretendere che i loro errori vadano nascosti sotto il tappeto. I giudici hanno assolto la Raggi da un reato, i romani non possono assolvere il sindaco e la giunta da un disastro di proporzioni gigantesche che hanno determinato o non hanno saputo impedire

