MAIO, IO E SALVINI SENZA FIDANZATE? GOVERNO PORTA MALE

“Si vede che porta male ‘sto governo…». Luigi Di Maio, ospite Di Non è l’arena su La7, risponde così a Massimo Giletti che gli fa notare come sia lui sia Matteo Salvini si siano lasciati con le rispettive fidanzate negli ultimi mesi. «Non posso fare la vittima» perché i lavori «stressanti» sono altri, ma «sicuramente la nostra è una vita in cui sei impegnato h24, sette giorni su sette, non è facile…».

