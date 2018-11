Quella dozzina di poltrone che fanno la differenza

Le tensioni in casa giallo-verde che finiscono sui giornali sono quelle di maggior effetto mediatico, il processo Raggi, il caso Tav, le tensioni con la Ue, lo spread. Dietro le quinte i problemi sono anche altri, squisitamente di potere, come è sempre stato. Il risiko delle poltrone che contano, non tantissime, ma di importanza cruciale per restare a galla e tenere in mano il pallino del gioco. Ci sono da rinnovare quasi tutte le cariche apicali di agenzie e aziende pubbliche in scadenza. Un esempio sopra tutti? L’Anas. Con un piano di investimenti da 33 miliardi di euro fino al 2020 (di cui 29 miliardi già finanziati), una produzione annua di 1,3 miliardi, un centinaio di milioni di Ebitda e un utile consolidato (nel 2017) di oltre 28 milioni, le poltrona di amministratore delegato e presidente sono oggetto delle mire tanto della Lega quanto di M5S. A chi tocca? La Lega punta su Giuseppe Bonomi (top manager con un passato in Sea, Alitalia, Eurofly e attualmente Arexpo) alla presidenza, dopo che in estate si era già parlato di lui come possibile successore di Renato Mezzoncini alla guida di Ferrovie dello Stato Italiane (dove invece il ministro delle Infrastrutture, il grillino Danilo Toninelli, ha poi promosso due manager interni, Gianfranco Battisti come amministratore delegato e Gianluigi Vittorio Castelli come presidente). M5S ha un approccio diverso, sembra invece voler proseguire con la stagione delle promozioni interne per quanto riguarda la poltrona di amministratore delegato, dopo le dimissioni “a sorpresa” ma non troppo di Gianni Armani, rimasto alla guida di Anas per tre anni e fautore della fusione tra Anas e Fs che il governo in carica ha deciso di mandare in soffitta. C’è da rinnovare comunque l’intero Cda di Anas, composto da 5 membri, in poche parole, c’è posto (e indennità) per tutti. C’è da cambiare anche il vertice dell’Ice, Istituto per il Commercio estero, si sono appena dimessi presidente e direttore generale. All’Asi, (Agenzia spaziale italiana) la poltrona di presidente è libera da poco: Roberto Battiston è stato “dimissionato” dal ministro dell’Istruzione, università e ricerca (Miur), il leghistaMarco Bussetti: il confronto tra le due anime del governo è aperto. All’Istat la casella è già stata coperta, c’è Giancarlo Blangiardi, professore di demografia alla Bicocca di Milano vicino alla Lega. Cosa fatta anche per i nuovi vertici della Difesa, il nuovo capo di Stato maggiore della Difesa è infatti il generale Enzo Vecciarelli, già alla guida dell’Aeronautica, dove al suo posto è stato promosso l’ex capo di gabinetto, il generale di squadra aerea Alberto Rosso. Tutt’altra musica per i “servizi”: dopo la proroga di Mario Parente all’Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna), per la guida dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esteri) è dato in pole position l’attuale numero due, il generale di divisione dell’esercito Gianni Caravelli, per quella della Dis (la direzione generale dei servizi italiani), per la Dis si parla da settimane di Elisabetta Belloni, segretario generale della Farnesina, ma anche del generale Carmine Masiello (già vicedirettore della Dis), che per alcuni potrebbe altrimenti finire all’Aise. E’ un pasticcio di non poco conto. Nessuno mollerà volentieri. Infine la presidenza della Consob: Mario Nova, nominato da Gentiloni appena il 9 aprile scorso, ha lasciato a metà settembre, serve una alternativa valida, per ora non c’è nessuno all’orizzonte. Il problema è serio e gli sherpa di Di Maio e Salvini non sanno come risolverlo. Il Movimento propone Marcello Minenna, economista bocconiano specializzato in analisi matematica e dal 2007 già dirigente responsabile dell’ufficio Analisi Quantitative e Innovazione Finanziaria presso la stessa Consob. Minenna tuttavia non sembra convincere la Lega, in passato ha anche avuto qualche screzio, come assessore al Bilancio di Roma, col sindaco pentastellato Virginia Raggi. C’è una seconda scelta, Donato Masciandaro, esperto di politica monetaria e ben introdotto nell’ambiente finanziario milanese. La, lega pensa ad Alberto Dell’Acqua, docente di finanza aziendale e settore immobiliare sempre in Bocconi. Un amico. Infine, sullo sfondo, il boccone avvelenato per chiunque, l’Inps: il presidente, l’economista Tito Boeri, nominato dal governo Renzi nel febbraio 2015, scadrà solo l’anno venturo ma già ora le pressioni per eventuali sue dimissioni “spintanee” sono forti, anche se non hanno prodotto nulla, neppure un ammorbidimento delle posizioni dello stesso Boeri che ha più volte espresso opinioni diametralmente opposte a Matteo Salvini e Luigi Di Maio su temi legati alla previdenza. Ormai però manca poco e il toto-candidatura è già partito. Il risiko è complesso e articolato. Ma quella sporca dozzina di poltrone èfondamentale per governare con le spalle coperte.

Ti potrebbero interessare anche: