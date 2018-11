TV/ De Filippi sbanca tutto, Clerici e Portobello surclassati

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 11 novembre 2018 in prime time vedono l’ennesimo trionfo di Maria De Filippi. La puntata di ieri sera di Tú sí que vales, in onda su Canale 5, ha infatti segnato un nuovo boom con 5.530.000 spettatori, raggiungendo il 31.3% di share.

Antonella Clerici, invece, malgrado l’ospitata di Luciana Littizzetto, con il terzo appuntamento di Portobello su Rai1 si ferma a 3.219.000 telespettatori pari al 15,5% di share.

Sette giorni fa Tú sí que vales aveva totalizzato 5.322.000 spettatori, raggiungendo il 30.21% di share, mentre Portobello aveva raggiunto 3 milioni 524 mila telespettatori pari al 17% di share.

Nuove vette, dunque, per Maria De Filippi, Belen, Rudy Zerbi e Gerry Scotti e per il loro talent show che si qualifica programma più visto della stagione TV, e nuove gatte da pelare per la Clerici, che vede per la terza volta consecutiva calare spettatori e share. Una tendenza che sembra consolidarsi sempre più e che determina un problema effettivo per Rai1. E sono in molti ormai a chiedere a gran voce il ritorno di Alberto Angela che sapeva coniugare Cultura con la c maiuscola all’intrattenimento, e soprattutto a cifre di tutto rispetto…

i share.

Sette giorni fa Tú sí que vales aveva totalizzato 5.322.000 spettatori, raggiungendo il 30.21% di share, mentre Portobello aveva raggiunto 3 milioni 524 mila telespettatori pari al 17% di share.

Nuove vette, dunque, per Maria De Filippi, Belen, Rudy Zerbi e Gerry Scotti e per il loro talent show che si qualifica programma più visto della stagione TV, e nuove gatte da pelare per la Clerici, che vede per la terza volta consecutiva calare spettatori e share. Una tendenza che sembra consolidarsi sempre più e che determina un problema effettivo per Rai1. E sono in molti ormai a chiedere a gran voce il ritorno di Alberto Angela che sapeva coniugare Cultura con la c maiuscola all’intrattenimento, e soprattutto a cifre di tutto rispetto…

Ti potrebbero interessare anche: