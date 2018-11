Ci dobbiamo chiedere cosa sia meglio per Roma

di Giovanni Tagliapietra

Bisogna uscire dal circolo vizioso della retorica e dei luoghi comuni. Se Virginia Raggi ci avesse consegnato in due anni e mezzo di gestione grillina una città avviata sulla strada virtuosa della perfezione, una città degna di essere capitale europea, pulita, ordinata, senza problemi di bilancio e di viabilità , risanata dal degrado, non saremmo tutti con lei? A noi importa poco che si sia circondata di una corte dei miracoli, che sia stata inquisita e incriminata per un reato minore, sia pure legata all’esercizio delle sue funzioni, talmente minore da meritare una richiesta di condanna di dieci mesi con le attenuanti generiche; nè francamente ci interessa del codice etico del Movimento. Ci interessa che si curi di noi e di Roma. Cosa che obiettivamente è difficile sostenere sia avvenuta. Noi dunque condanneremmo Virginia Raggi per i pasticci che ha fatto in funzione agli interessi della collettività , la giudicheremmo per aver tradito le attese, per aver millantato, assieme ai suoi sodali, di essere in grado di governare Roma. Ciò che non si è verificato. Abbiamo consegnato la città a un gruppo di apprendisti stregoni, di boy scouts, che hanno pasticciato aggravando i mali della città e portandoli a un punto di non ritorno. Raggi e compagnia si sono fatti le ossa sulla pelle nostra, hanno avuto la presunzione di credersi capaci di cambiare le cose, avevano avuto mesi di presenza in Campidoglio, sugli scranni dell’opposizione, per sapere quanto sarebbe stato difficile, cosa si doveva fare e cosa non si doveva fare. Se non erano all’altezza non dovevano nemmeno provarci. E invece ci hanno fatto sognare una rivoluzione che era solo nei loro sogni, hanno iniziato un’avventura come si parte per una gita scolastica o si inizia l’occupazione di un liceo. Adesso siamo nei guai e abbiamo dovuto preoccuparci della possibile condanna della Raggi e delle conseguenze di un simile passaggio. Scioglimento del consiglio comunale, del consiglio metropolitano, dei Municipi. Poi commissario, campagna elettorale, elezioni, l’incognita di un nuovo padrone (Salvini?) e l’angoscia del tempo perduto. Che cosa sarebbe stato meglio? Certo, meglio che sia andata così e che Virginia Raggi si sia presa un po’ di paura e almeno provi a far tesoro dell’accaduto. Non potevamo permetterci un altro periodo di incertezza. E di questo dobbiamo essere grati a quel giudice che non se l’è sentita di firmare una sentenza di pur lieve condanna. Perchè lo abbia fatto resterà un mistero. Ora non ci resta che sperare in un futuro migliore. Il Movimento grillino sarà in grado di garantircelo?

