FIERA DEL PANETTONE E PANDORO CERCA AMBASCIATORE PANETTONE

Ritorna l’immancabile appuntamento con la Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, dopo l’indiscusso successo dell’Edizione 2017, con circa 25.000 presenze totali, e sulla scia dell’evento estivo «Il Panettone d’Estate», tenutosi ad agosto 2018 a Sorrento. Giunta al 10 anniversario, la kermesse, come nella passata edizione, si terrà in due tappe: a Roma e a Firenze. L’edizione romana quest’anno si svolgerà il 17 e 18 novembre 2018 a Palazzo Ferrajoli, luogo storico nel cuore della Capitale, a Piazza Colonna. L’edizione fiorentina sarà il 24 e 25 novembre 2018 presso l’Auditorum, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Riconfermata per il terzo anno consecutivo la partnership con il Consorzio Italiano Panettone Artigianale, unico Ente Ufficiale di tutela e valorizzazione del lievitato più importante d’Italia, che sarà presente con una nuova delegazione di consorziati di qualità, che per la prima volta parteciperanno all’evento. L’edizione 2018 sarà ricca di eventi per i visitatori, che saranno i protagonisti del Contest «Ambasciare del Panettone», dove sarà il consumatore finale a decretare il miglior panettone secondo i propri gusti. Tra le novità della X Edizione vi è anche un Contest dedicato a tutti i Maestri Pasticceri fuori fiera: il Gala del Panettone, un concorso che si svolgerà esclusivamente online, tramite la pagina Facebook «Gala del Panettone».

