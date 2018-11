M5S: CAMBIA CAPOGRUPPO A CONSIGLIO COMUNALE PALERMO, VIA FORELLO

Nuovo capogruppo del M5s al Consiglio comunale di Palermo. A Ugo Forello subentra Antonino Randazzo. La sostituzione è annunciata in un post sulla pagina Facebook del movimento di Palermo. «I consiglieri comunali e di circoscrizione del M5S di Palermo, nel ringraziare per il lavoro svolto in questi mesi il consigliere Ugo Forello – si legge -, augurano buon lavoro al nuovo capogruppo Antonino Randazzo». Forello, nelle scorse settimane, era stato più volte critico con la posizione dei pentastellati. Gli ultimi ‘distinguò rispetto al decreto Sicurezza e all’attacco di Di Maio nei confronti dei giornalisti. Dal Movimento, però, spiegano che la rotazione era «già prevista dall’inizio della consiliatura». Sarà formalizzata domani negli uffici competenti con il passaggio di consegne. «La rotazione del capogruppo è una delle caratteristiche distintive del M5S, volta a garantire ai vari portavoce eletti di rappresentare il Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale», si legge nel post su Facebook.

«Dalle modalità con cui è avvenuta sembra proprio una epurazione. Peraltro ho appreso di essere stato sostituito da Fb. A me non hanno detto nulla». Lo dice Ugo Forello, capogruppo M5S al Comune di Palermo che ieri aveva criticato le esternazioni di Di Maio e Di Battista sui giornalisti dopo aver appreso di essere stato sostituito con Antonino Randazzo

