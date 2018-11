GIUSTIZIA: BONAFEDE, AL LAVORO PER RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE E PENALE

«La legge Spazzacorrotti, alla fine dei lavori di commissione che stanno proseguendo incessantemente, approderà in aula la prossima settimana. Trasparenza dei finanziamenti ai partiti (e alle relative fondazioni), Daspo ai corrotti, agente sotto copertura, inasprimento delle pene, carcere per i corrotti, riforma della prescrizione: sono le battaglie di legalità che i cittadini onesti di questo Paese attendono da anni». Lo scrive il ministro alla Giustizia Alfonso Bonafede su facebook. «Come abbiamo già detto, nel corso della scorsa settimana il governo – aggiunge – ha deciso di alzare l’asticella del proprio impegno e di lavorare per la riforma del nuovo processo penale (entro dicembre 2019), prima dell’entrata in vigore della norma che stabilisce che la prescrizione si interrompe dopo il primo grado di giudizio». «Tutti i cittadini e gli addetti ai lavori – continua il ministro – chiedono un nuovo processo penale, più snello, più razionale, in cui non ci siano tempi morti ma tempi certi e celeri, nel pieno e assoluto rispetto dei diritti della difesa».«Ho deciso di cominciare immediatamente dall’ascolto degli addetti ai lavori: i primi incontri sono già stati fissati», scrive Bonafede. «Contemporaneamente siamo concentrati sulla riforma del processo civile a cui abbiamo lavorato in questi mesi e che verrà sottoposta a una consultazione pubblica (nella seconda metà di novembre) dopo alcuni incontri con gli addetti ai lavori che si terranno questa settimana». «Per troppi anni la giustizia, al netto delle chiacchiere, è stata relegata agli ultimi posti delle agende dei vari governi. Adesso non c’è più tempo da perdere», conclude il Guardasigilli.

