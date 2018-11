Incidenti stradali, Tuscia tra i territori più virtuosi

di WANDA CHERUBINI

VITERBO– La Tuscia si colloca in diciassettesima posizione tra le migliori province per rapporto veicoli circolanti-incidenti, in base alle statistiche di Aci ed Istat sugli incidenti stradali. Si piazza addirittura al secondo posto tra le province laziali e del centro Italia, superata soltanto da Frosinone che conta 1,97 incidenti ogni mille mezzi. Rieti, invece, presenta 2,27 incidenti ogni mille veicoli, Grosseto 3,26 e Terni 4,03. La Tuscia peggiora, invece, la sua posizione, collocandosi al quartultimo posto, per tasso di mortalità. Se, quindi, gli incidenti non risultano molti nel Viterbese, questi, però, risultano spesso mortali.

Per quanto riguarda il modo di guidare, i viterbesi contano soltanto 2,02 incidenti ogni mille veicoli circolanti. In un anno, infatti, i sinistri sono stati 595, su un totale di oltre 295mila mezzi.

In cima alla classifica nazionale si piazza Aosta, mentre Viterbo, come detto, conquista la diciassettesima posizione.

Nota dolente per il tasso di mortalità, che, invece, denota come il 5% d’incidenti siano fatali, facendo del Viterbese la quarta peggiore provincia d’Italia per numero di decessi causati dalla strada: 30 morti e 900 feriti su 595 incidenti.

Ancora peggio di Viterbo si collocano Isernia (6,52%), Sud Sardegna (5,84%) e Foggia (5,8%). La provincia meno pericolosa, invece, è Milano, con lo 0,77% di decessi.

Purtroppo questo dato è avallato anche dalle rilevazioni degli ultimi tre anni, quando a Viterbo si è registrato un calo costante del numero dei sinistri, che sono passati da 698 nel 2015, a 618 nel 2016 e 595 nel 2017, ma un aumento dei decessi, che sono saliti da 22 a 30.

Il maggior numero di sinistri si è registrato nelle strade urbane, con il 55 per cento dei casi ed il più delle volte si è trattato di scontro tra veicoli (346 in totale).