JUVE DOMINA IL MILAN, CROLLA L’INTER A BERGAMO

L’Inter non tiene il passo del Napoli all’inseguimento della Juve, che però non aspetta nessuno e continua a macinare vittorie e record. I bianconeri battono 2-0 il Milan nel big match di San Siro senza scomporsi, con un gol per tempo di Mandzukic e Ronaldo, e reagiscono al meglio al piccolo incidente col Manchester United in Champions. La squadra di Gattuso, resa ancora più piccola dagli infortuni, viene anche ‘tradità dal suo top player, Higuain, che si fa parare un rigore da Szczesny, e nel finale, già sullo 0-2, perde la testa quando viene ammonito e di fa espellere. Pr una Juve che continua la sua marcia imperterrita, c’è un Inter che va incontro a una clamorosa debacle di fronte a una strepitosa Atalanta, tornata ai livelli dell’anno scorso: 4-1 il risultato finale che chiude la striscia di sette vittorie di fila mentre i bergamaschi centrano il quarto successo consecutivo. Stesso risultato all’Olimpico di Roma: Di Francesco voleva una squadra col piglio di Champions e i giallorossi travolgono una Samp sempre più depressa: si sblocca Schick, dà spettacolo Kluivert e segna una doppietta El Shaaravy. Ora la Roma sale al sesto posto e prova a dare continuità di risultati, avvicinando intanto i cugini della Lazio, fermati sull’1-1 a Reggio Emilia dal Sassuolo, a sua volta in linea con i giallorossi. In zona retrocessione primo successo di Iachini con l’Empoli e primo punto col Chievo per Ventura, che però al termine della partita si dimette, una decisione però ‘congelatà dal club. Una figuraccia colossale dell’Inter, temuta da Spalletti dopo la fatiche di Champions ma non in tali dimensioni. I nerazzurri veri sono quelli di Gasperini che infliggono una severa lezione ai milanesi interrompendone la cavalcata. Atalanta subito in gol con Hatoboer, poi tante occasioni sprecate. A inizio di ripresa rigore dubbio e pari di Icardi. Sembra l’inizio di un’altra storia ma i bergamaschi schiacciano gli avversari e la celebrata difesa ospite fa acqua. Mancini e Djimsiti di testa svettano sui cross, poi Papu Gomez inventa una traiettoria magica e trasforma la sconfitta in una disfatta. L’Inter torna a guardarsi indietro per la corsa Champions a cui sogna di partecipare l’Atalanta. Patrick Schick si sblocca e la Roma supera una delle sue bestie nere, la Samp, alla terza sconfitta di fila. Dopo il successo di Mosca riposa Dzeko, in campo Schick e Kluivert che è imprendibile con le sue piroette. Vantaggio di testa con Cristante ma è Jesus che devia un pallone che andrebbe comunque in rete. Autopalo di Kolavor, palo di Kluivert con una giocata spettacolare. Un rigore per uno non dato con la Var a Ramirez ed El Shaarawy. Poi deviazione liberatoria di Schick che Di Francesco sostituisce con Dzeko riservandogli il primo abbraccio caloroso del pubblico. Il sigillo lo mette con un tocco morbido El Shaarawy, che poi concede il bis dopo il gol dell’ex Defrel. La Lazio va in vantaggio al 7’ pt a Reggio con Parolo, pensa ai tre punti ma invece incappa nel primo pareggio stagionale, visto che il Sassuolo rimette tutto in equilibrio solo pochi minuti dopo con Ferrari. Un punto che sembra accontentare tutti, visto che poco è stato fatto da entrambe per avere di più. Primo punto della gestione Ventura per un Chievo che torna a zero ma le speranze di salvezza restano una chimera e allora l’ex ct decide di lasciare, annunciandolo ai giocatori nello spogliatoio dopo il fischio finale. Bologna in vantaggio col solito Santander poi sorpasso veneto con Meggiorini su rigore e Obi, ma gli ospiti raggiungono il pari con Orsolini, che già aveva guadagnato punti salvezza con l’Udinese. L’Empoli torna alla vittoria, la prima di Iachini che alla fine sarà espulso, in una sfida importante con l’Udinese che domina il primo tempo ma sbaglia varie occasioni importanti con Lasagna, che coglie anche una traversa. I toscani passano in vantaggio con Zajc, poi nella ripresa raddoppiano Caputo. I friulani reagiscono, falliscono un rigore con De Paul, segnano con Pussetto. Una bella prova sfortunata per l’Udinese ma la panchina di Valazquez è più che a rischio: la società si prende 24 ore per l’annuncio dell’esonero. Dopo il ko col Napoli potrebbe saltare anche Juric al Genoa, in pole in vista del derby con la Samp c’è Nicola.

